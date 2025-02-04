  • Новость часаПосольство России предостерегло британцев от вступления наемниками в ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Половина украинской армии помышляет о бегстве
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на cудьбу АЭС «Аккую» в Турции
    Китай решил отправить на Луну прыгающего робота
    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Генсек НАТО рассказал о тайной тактике альянса на переговорах по Украине
    Красносельский: Газа из ЕС Приднестровью хватит на 10 дней
    Власти Грузии отозвали делегацию из ПАСЕ
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    13 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    15 комментариев
    4 февраля 2025, 07:21 • Новости дня

    Украинский военный признался в убийстве гражданского в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В курском селе Русское Поречное задержан украинский военнослужащий Владимир Парафило, который признался в убийстве местного жителя по приказу командования, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По информации Петренко, он признался в убийстве гражданского жителя в ходе боевых действий в Суджанском районе, передает РИА «Новости».

    Парафило, солдат 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украина, рассказал, что командование приказало открывать огонь по мирному населению Курской области.

    Он отметил, что стрелял в мужчину, не представлявшего угрозы, в селе Русское Поречное. Пострадавший, получив ранение в спину, скончался на месте.

    По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд Курска принял решение о заключении его под стражу.

    На допросе Парафило заявил, что сожалеет о содеянном, но не предпринял мер по спасению жизни жертвы. Он отметил, что чувствовал себя плохо после произошедшего.

    «Корю себя, зачем я это сделал», – добавил он.

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (37)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

    Коментарии (22)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2025, 21:17 • Новости дня
    Названо уточненное число пропавших без вести в Курской области

    Уточненное число пропавших без вести в Курской области составило 2 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области насчитывается около 2 тыс. пропавших без вести, число уточняется в ходе сверки данных, сообщил Комитет региональной безопасности Курской области.

    На данный момент Комитет региональной безопасности занимается сверкой данных, предоставленных различными источниками, такими как УМВД, Уполномоченный по правам человека, Красный крест, органы местного самоуправления, волонтеры и родственники пропавших, передает РИА «Новости».

    По словам представителей властей региона, в первоначальных списках было установлено трехкратное дублирование записей. После проведения сверки данных количество пропавших сократилось до 2 тыс.человек. В настоящее время процесс уточнения сведений продолжается.

    В ближайшее время планируется провести заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, для формирования единого перечня пропавших граждан.

    «После завершения заседания и уточнения списка, он будет размещен на официальных ресурсах региона», – отметили в пресс-службе правительства Курской области.

    Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, из которых 240 человек нашли.

    В ноябре российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из которых удалось установить судьбу 1 тыс. 253 человек.

    Коментарии (17)
    2 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши за ракетный удар по школе в Судже, где находились мирные жители, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что полковник подозревается в совершении террористического акта согласно пункту «б» части третьей статьи 205 УК РФ, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в субботу Карпуша отдал незаконный приказ нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Судже, Курской области. В здании находились мирные жители, что привело к человеческим жертвам.

    В результате преступления, совершенного Карпушей, имеются погибшие и раненые. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия, а также над дачей уголовно-правовой оценки действиям всех причастных лиц. Ведутся меры по установлению местонахождения самого Карпуши и его сообщников.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    Коментарии (41)
    2 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    В МИД резко осудили попытки Украины обвинить Россию в ракетном ударе по Судже
    В МИД резко осудили попытки Украины обвинить Россию в ракетном ударе по Судже
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.

    Попытки Украины обвинить Россию в нанесении удара по интернату в Судже являются провокацией, сообщает ТАСС. Об этом заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, в своем Telegram-канале. Мирошник назвал удар «зверством и военным преступлением» и отметил, что попытка обвинить в этом Россию является «актом вероломства и зашкаливающего цинизма».

    По словам дипломата, Украина развернула «информационную провокацию», осознавая, что удар был нанесен с территории Сумской области. Мирошник подчеркнул, что российское Министерство обороны подтвердило эту информацию, и добавил, что и Россия, и западные партнеры знают о реальном источнике удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    Коментарии (4)
    3 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья

    Служивший с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья депутат Тарабарин назвал Ефремова «Командиром с большой буквы»

    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    @ Игорь Новиков/Правительство Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, который погиб в ходе СВО, был «Командиром с большой буквы», заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

    «Командир с «большой буквы»: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был», – приводит слова Тарабарина РИА «Новости».

    Тарабарин отметил, что Ефремов «на боевых позициях помогал своим ребятам». «Большая потеря и для Приморского края, и отряда «Тигр», – сказал Тарабарин.

    Он указал, что Ефремов был одним из бойцов, которые подписали копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для президента России Владимира Путина.

    Тарабарин отметил, что Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области и что тела погибших пока не смогли доставить в связи с боевыми действиями. Он отметил, что сын Ефремова также участвует в защите Родины в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

    Коментарии (2)
    1 февраля 2025, 18:57 • Новости дня
    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках

    Захарова заявила о необходимости представить в ООН и ОБСЕ данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    МИД призвал осудить действия ВСУ в Русском Поречном на международных площадках
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва намерена донести до международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, сведения о зверствах, совершенных Вооруженными силами Украины в населенном пункте Русское Поречное Курской области, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Захарова подчеркнула необходимость фиксирования этих фактов Международным комитетом Красного Креста и их рассмотрения международными правозащитными механизмами.

    В заявлении подчеркивается кровавый характер действий киевских боевиков, которые, по мнению МИД, должны стать предметом разбирательств на международных площадках. Захарова отметила, что действия ВСУ могли быть мотивированы названием населенного пункта, что указывает на целенаправленные действия против всего русского.

    МИД выразил уверенность в том, что международное сообщество обратит внимание на эти инциденты, что позволит привлечь внимание к масштабам агрессии, с которой сталкивается русский народ. Это заявление было опубликовано на официальном сайте министерства и подчеркивает стремление России к международному освещению данных событий.

    Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    Коментарии (16)
    3 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже

    Песков назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже

    Кремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный удар по интернату в городе Судже является чудовищной провокацией киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков охарактеризовал ракетный удар Вооруженных сил Украины по интернату в городе Судже как чудовищную провокацию со стороны Киева, передает ТАСС.

    Он отметил, что Министерство обороны уже сделало соответствующие заявления, подчеркнув, что добавить к ним нечего.

    Ранее Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных организаций осудить данный ракетный удар.

    Украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, пытаясь возложить ответственность на российскую армию.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.

    Коментарии (2)
    2 февраля 2025, 02:22 • Новости дня
    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет

    Глава Курской области прокомментировал удар ВСУ по интернату в Судже

    Хинштейн: Достоверной информации о пострадавших в Судже пока нет
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже, подчеркнув, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

    «В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – отметил Хинштейн в Telegram.

    Напомним, накануне украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Минобороны подтвердило нанесение удара, назвав его военным преступлением.


    Коментарии (0)
    1 февраля 2025, 16:06 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 155 военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Замостьме, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Мартыновкой, Махновкой, Меловsv, Никольским, Олешней, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 бронемашины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    Накануне ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных и два танка.

    В целом ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2025, 00:19 • Новости дня
    В Курской области создали патрули для борьбы с мародерством

    В Курской области объединенные патрули будут бороться с мародерством в приграничных районах

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области ввели совместные патрули военной полиции и УМВД для борьбы с мародерством в трех приграничных районах, включая Кореневский и Глушковский.

    В Курской области для борьбы с мародерством в приграничных районах создали совместные патрули военной полиции и УМВД, передает ТАСС. Решение принято на втором заседании Координационного совета по решению проблем жителей области. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, патрули будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском и Большесолдатском районах, особенно в ночное время.

    «После обращений жителей созданы совместные патрули военной полиции и УМВД Курской области, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах (особенно в ночное время). Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», – отметил Хинштейн.

    Кроме того, глава региона сообщил, что власти Курской области расширят список населенных пунктов, где жители смогут бескомиссионно получать жилищные сертификаты. В список добавили восемь населенных пунктов в Большесолдатском, Суджанском и Кореневском районах. Также планируется снять ограничения на повторную выдачу сертификатов для тех, чье жилье снова было разрушено.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Хинштейн: Из-за дрона ВСУ нарушено энергоснабжение Рыльска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал электроподстанцию в городе Рыльске в Курской области, нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Дрон повредил силовой кабель на подстанции, уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Электроснабжение самого Рыльска и нескольких прилегающих поселков нарушено частично. На место оперативно выехала аварийная бригада. Энергетики должны закончить ремонт в течение нескольких часов, заключил Хинштейн.

    За несколько часов до этого средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над территориями Курской и Белгородской областей.

    Коментарии (0)
    3 февраля 2025, 04:25 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, пострадавший в результате украинской атаки во время эвакуации из освобожденного войсками России села Николаево-Дарьино, рассказал врио губернатора Курской области Александру Хинштейну о гибели семилетнего сына.

    Ребенок погиб при атаке украинского дрона на дом. «Сына убило у меня, семилетнего. Они с дедом были. Я был в летней кухне, а они (прятались) в подвале. И летит (дрон), влетел, взорвался. И вся надежда на подвал рухнула, туда даже страшно заходить было», – приводит слова мужчины ТАСС.

    Хинштейн навестил раненых, размещенных в больнице в Курске.

    Жительница села Николаева-Дарьина, эвакуированная из родного дома в Курск, рассказала Хинштейну, что с августа 2024 года и до момента эвакуации – почти пять месяцев – провела в подвале. «Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», – сказала она.

    В подвале прятались восемь человек. Она также сообщила, что ее дочерям, которые жили в Судже, удалось выехать, когда началось вторжение ВСУ: «Они уехали, тут в Курске сняли квартиры, каждая по своей работе, две дочки у меня. Детки ходят в школу».

    Напомним, подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области в конце января. Украинские боевики позднее, используя беспилотный летательный аппарат, атаковали эвакуирующихся мирных жителей.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2025, 19:59 • Новости дня
    Против атаковавших при эвакуации жителей Курской области боевиков возбуждено дело

    СК возбудил дело о теракте против ВСУ, атаковавших жителей Курской области во время эвакуации

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против украинских боевиков, атаковавших с беспилотника эвакуировавшихся жителей Курской области, в результате чего три человека получили ранения, сообщили в ГВСУ СК России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в отношении украинских боевиков, которые атаковали мирных жителей Курской области, передает ТАСС.

    Преступление произошло 31 января в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, где боевики, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на эвакуирующихся людей.

    В результате атаки три человека были ранены. В заявлении ГВСУ СК России говорится, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение террористического акта против гражданского населения.

    В пресс-службе Следственного комитета отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению, и привлечены к ответственности.

    Ранее очевидцы сообщили, что ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, пытавшихся эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка.

    МИД России призвало осудить действия ВСУ в Русском Поречном в Курской области на международных площадках.

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    Россияне переключились с покупки заграничной элитной недвижимости на московскую
    Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки

    Найдена новая схема поставок газа через Украину

    Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрыв ЕС и России ведет к чистке олигархов Франции

    Те люди, которые еще несколько лет назад были главной политической опорой Эммануэля Макрона – богатейшие французские олигархи, теперь становятся его основными противниками. Виной тому переживаемый Европой из-за разрыва с Россией экономический кризис и методы, которыми президент Франции хочет его преодолеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............