Tекст: Александра Юдина

По информации Петренко, он признался в убийстве гражданского жителя в ходе боевых действий в Суджанском районе, передает РИА «Новости».

Парафило, солдат 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украина, рассказал, что командование приказало открывать огонь по мирному населению Курской области.

Он отметил, что стрелял в мужчину, не представлявшего угрозы, в селе Русское Поречное. Пострадавший, получив ранение в спину, скончался на месте.

По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд Курска принял решение о заключении его под стражу.

На допросе Парафило заявил, что сожалеет о содеянном, но не предпринял мер по спасению жизни жертвы. Он отметил, что чувствовал себя плохо после произошедшего.

«Корю себя, зачем я это сделал», – добавил он.

В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.