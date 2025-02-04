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Украинский военный признался в убийстве гражданского в Курской области
В курском селе Русское Поречное задержан украинский военнослужащий Владимир Парафило, который признался в убийстве местного жителя по приказу командования, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации Петренко, он признался в убийстве гражданского жителя в ходе боевых действий в Суджанском районе, передает РИА «Новости».
Парафило, солдат 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украина, рассказал, что командование приказало открывать огонь по мирному населению Курской области.
Он отметил, что стрелял в мужчину, не представлявшего угрозы, в селе Русское Поречное. Пострадавший, получив ранение в спину, скончался на месте.
По ходатайству следователя ГВСУ СК России Ленинский районный суд Курска принял решение о заключении его под стражу.
На допросе Парафило заявил, что сожалеет о содеянном, но не предпринял мер по спасению жизни жертвы. Он отметил, что чувствовал себя плохо после произошедшего.
«Корю себя, зачем я это сделал», – добавил он.
В Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.
Судмедэсперт рассказала, что у всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.
Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.