Перезахоронение Неизвестного солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…0 комментариев
ВСУ заняли жилые дома в тыловых районах Запорожья
Украинские боевики заняли жилые дома в Новоданиловке Запорожской област
Украинские военные размещаются в жилых домах Запорожской области, используя их в качестве баз для своих подразделений, сообщил начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка.
Украинские боевики заняли жилые дома в частном секторе в 10-километровой зоне от линии соприкосновения в Запорожской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» с позывным «Волчек».
По его словам, во время поиска признаков дислокации противника разведчики удалились от передовых позиций на более чем девять километров. В результате они обнаружили, что подразделения ВСУ разделились на отделения и взводы и заняли жилые дома в населенном пункте Новоданиловка.
Он добавил, что после обнаружения противника разведчики атаковали места дислокации ударными БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода сообщил, что ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово. Кроме того, ВСУ применяли детей из детских домов в качестве операторов БПЛА под Красноармейском.