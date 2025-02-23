Украинские боевики заняли жилые дома в Новоданиловке Запорожской област

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские боевики заняли жилые дома в частном секторе в 10-километровой зоне от линии соприкосновения в Запорожской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник расчета БПЛА гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» с позывным «Волчек».

По его словам, во время поиска признаков дислокации противника разведчики удалились от передовых позиций на более чем девять километров. В результате они обнаружили, что подразделения ВСУ разделились на отделения и взводы и заняли жилые дома в населенном пункте Новоданиловка.

Он добавил, что после обнаружения противника разведчики атаковали места дислокации ударными БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода сообщил, что ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что ВСУ запускали дроны из жилого дома в Селидово. Кроме того, ВСУ применяли детей из детских домов в качестве операторов БПЛА под Красноармейском.