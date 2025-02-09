Местный житель сообщил о запуске дронов ВСУ с балкона дома в Селидово в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные использовали балкон жилого дома в Селидово, находящегося в ДНР, для запуска боевых дронов, сообщает РИА «Новости». По словам местного жителя Александра Забелина, дроны запускали с второго этажа угловой квартиры. «Украинские военнослужащие дроны отправляли со второго этажа. Их назвали двоечниками, потому что когда дроны запускали, они у них взрывались, пугали людей», – заявил он.

Местные жители были встревожены частыми взрывами, происходившими под балконом, где запускались дроны, вероятно, оснащенные бомбами. Забелин также отметил, что это не первый случай, когда ВСУ занимали жилые помещения местных граждан. Он рассказал о случае, когда минометчики ВСУ выгнали его знакомого Юрия Закалюжного из дома и заняли его жилье, используя его для размещения вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в районе Селидово так называемые «мяукающие бомбы». Командование ВСУ ранее угрожало уничтожением половины населения Селидово. В прифронтовых зонах на Украине местное подполье сообщило о расстрелах мирных жителей.