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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    55 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 16:02 • Новости дня

    ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия в Рыльске

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области в результате ракетных ударов ВСУ повреждены 17 объектов культурного наследия в городе Рыльске, среди них три православных храма, включая церковь Успения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Как указал в своем Telegram-канале Хинштейн, в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины в Рыльске Курской области повреждения получили 17 объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что это выяснилось в ходе объезда города комиссией.

    По его словам, три из поврежденных объектов являются храмами, включая церковь Успения 1811 года постройки. Этот храм, который является памятником архитектуры федерального значения, пережил революцию, войны и советское богоборчество, а с 1991 года вновь стал кафедральным собором. В результате обстрела в храме выбито остекление, повреждены двери и купол, уточнил Хинштейн.

    Также, добавил он, пострадали церковь Вознесения и церковь Покрова, обе постройки XIX века. Хинштейн отметил, что все эти храмы являются символами веры и победы добра над злом, и пообещал, что они будут восстановлены с поддержкой патриарха Московского и всея Руси.

    Накануне Хинштейн сообщил, что из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры.

    Напомним, город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

    Коментарии (22)
    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Коментарии (5)
    20 декабря 2024, 14:36 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.

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    21 декабря 2024, 07:19 • Новости дня
    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась

    Хинштейн сообщил об отсутствии детей среди погибших при обстреле Рыльска Украиной

    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, а не шесть, как указывалось ранее, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести – нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», – сказал Хинштейн в видеообращении в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибших и жителям Рыльска, подчеркнув, что правительство региона окажет пострадавшим максимальную помощь, передает ТАСС.

    Количество пострадавших составило 12 человек, из которых девять находятся в областной больнице. Восьми пострадавшим диагностированы легкие повреждения, состояние еще одного человека оценивается как средней тяжести.

    Он также сообщил, что возвращается из Рыльска, где провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. Всего пострадали девять объектов, семь из которых являются объектами социальной инфраструктуры. Помимо этого, повреждения получили несколько малоэтажных жилых домов и частных строений, в ряде домов выбиты окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Сообщалось, что погибли шесть человек, включая ребенка.

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    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    20 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ на Рыльск

    Курская АЭС продолжила работать в штатном режиме после атаки ВСУ на Рыльск

    Tекст: Евгения Караваева

    Курская атомная электростанция в Курчатове продолжает функционировать в штатном режиме и поддерживает радиационный фон в норме после ракетной атаки ВСУ на город Рыльск.

    Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатове Курской области, продолжает свою работу в штатном режиме, после того как Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, передает ТАСС со ссылкой администрацию станции.

    Курская АЭС находится в 70 км от Рыльска. В официальном заявлении станции подчеркивается, что радиационный фон на территории станции и в окружающей местности соответствует нормальным показателям эксплуатации и не превышает естественных фоновых значений.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. По его словам, на месте происшествия активно работают оперативные службы. В регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры.

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    20 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    В России завели дело против датской наемницы

    Российские следователи обвинили датскую наемницу в теракте и наемничестве

    Tекст: Александра Юдина

    Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

    Российские следователи возбудили уголовное дело против Йоргенсен, которая подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, что квалифицируется по статьям 205 и 359 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в ноябре текущего года Йоргенсен вместе с другими представителями наемнических вооруженных формирований Украины незаконно пересекла государственную границу России и проникла в Курскую область. Целью этих действий указано устрашение местного населения и дестабилизация обстановки в регионе.

    Также следствие считает, что Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей Курской области.

    В СК отметили, что принимаются меры по установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные наемники принимали участие в нападении на Суджанский район Курской области в августе, что подтверждали местные жители. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.

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    20 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Пленный из ВСУ рассказал о преступлениях в Курской области под видом российских солдат

    Пленный солдат ВСУ сообщил о расстрелах в Курской области под видом российских военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный солдат ВСУ Богдан Никитченко рассказал о действиях взвода пулеметчиков, которые под видом российских солдат совершали расправы над мирными жителями в Курской области.

    «Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», – рассказал он.

    Он также отметил, что командование отправляет в Курскую область всех возможных солдат, так как позиции удержать не удается. Никитченко сообщил, что за неделю украинская сторона потеряла более 500 человек, передает ТАСС.

    Кроме того, он упомянул, что не видел убийства пленных россиян, но подозревает, что они имели место. Никитченко добавил, что пленных забивали палками и стреляли в них на территории командного блиндажа, куда рядовым солдатам вход был запрещен. Эти действия оставались незамеченными и бесконтрольными.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования.

    Военнослужащие ВСУ в августе 2024 года расстреливали гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области.

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    20 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной угрозы

    Tекст: Евгения Караваева

    Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону продлится до утра 21 декабря из-за риска воздушной опасности, все силы переведены в режим экстренного реагирования.

    Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Городские службы переведены в режим экстренного реагирования с 18.30 20 декабря до 10.00 21 декабря, передает ТАСС.

    Логвиненко подчеркнул, что при получении сигнала о воздушной опасности жителям необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры или ванные комнаты. На улице важно быстро найти ближайшее подходящее укрытие. На официальном портале городской думы и администрации Ростова-на-Дону размещены подробные памятки о порядке действий и информация о заглубленных помещениях.

    Местные власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации для оперативного получения новых данных и инструкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области, что привело к гибели шести человек, включая ребенка, и к госпитализации десяти пострадавших с легкими травмами.

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    20 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску

    СК расследует теракт после удара ВСУ по гражданским объектам Рыльска

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области СК России возбудил дело о теракте, поскольку в атаке пострадали гражданские объекты и погибли жители.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта после ракетного обстрела украинскими вооруженными силами города Рыльска в Курской области, передает ТАСС.

    Пресс-служба СК уточнила, что дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ. В результате атаки пострадали гражданские объекты, и, по предварительной информации, имеются жертвы и пострадавшие.

    В пятницу военнослужащие Украины нанесли ракетный удар по Рыльску, используя дистанционные средства огневого поражения. В СК подчеркнули, что атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Точное количество погибших и раненых пока выясняется.

    В ведомстве добавили, что во время  предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для выявления исполнителей и организаторов данного преступления.

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    21 декабря 2024, 00:49 • Новости дня
    После украинского обстрела в Рыльске без отопления остались 88 жилых домов

    Tекст: Антон Антонов

    В Рыльске в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины повреждения получила теплотрасса, без отопления временно остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что идет «ликвидация последствий ракетного удара ВСУ», работает оперативный штаб правительства региона. Одной из основных задач Хинштейн назвал «восстановление подачи тепла». По его словам, специалисты планируют «восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным – в течении завтрашнего дня». Хинштейн сообщил, что в город доставлены обогреватели.

    Кроме того, несколько домов лишились газоснабжения из-за повреждения газовой трубы. Восстановить подачу газа планируют «к середине завтрашнего дня». Также в ряде домов взрывной волной выбиты окна. Хинштейн сообщил, что «временно затянули пленкой 65 из 68 окон», но в несколько квартир попасть пока не удалось. «С утра их закроют фанерой, а в течении ближайших дней все окна полностью восстановят», – сообщил он.

    Хинштейн заверил, что «работы будут вестись в круглосуточном режиме».

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Сообщалось, что погибли шесть человек, включая ребенка. В результате атаки пострадала женщина на девятом месяце беременности, а также еще восемь жителей города.

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    20 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    Обратившаяся к Путину жительница Курской области рассказала об атаках дронов ВСУ

    Обратившаяся к Путину жительница Курской области Зиборова рассказала о регулярных атаках дронов ВСУ на дома

    Tекст: Мария Иванова

    Жительница Курской области Татьяна Зиборова, попросившая президента России о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, сообщила, что украинские дроны регулярно атакуют жилые дома в приграничных районах, из-за чего погибают люди, а инфраструктура сильно разрушена.

    Жительница Курской области Татьяна Зиборова рассказала, что ситуация в Большесолдатском районе остается критической из-за регулярных атак украинских дронов.

    По ее словам, дроны ежедневно разрушают дома и создают угрозу для мирного населения, передает РИА «Новости».

    Накануне она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении жилищных сертификатов для жителей этого региона.

    Во время прямой линии Зиборова интересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области и получат ли жители жилищные сертификаты. Президент заверил, что украинские силы будут вытеснены с территории области, а пострадавшим жителям предоставят сертификаты на восстановление жилья.

    Сейчас Зиборова временно проживает в пункте временного размещения в Курске.

    Зиборова сообщила, что некоторые ее знакомые погибли или были ранены при попытке вернуться за вещами в свои дома, атакованные дронами-камикадзе. Несмотря на то что ВСУ не заходили в район, инфраструктура разрушена, и жить там опасно. Она отметила, что ее дом пока цел.

    «Я не обращалась напрямую к нашей власти, потому что мой дом стоит. Да, окна побиты, животные бродячие бегают по дому , но тяжело осознавать, что ты в любую минуту... Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет завтра. Знакомые звонят – тот дом сгорел, тот разбомбили. И это происходит каждый день», – рассказала Зиборова.

    Несмотря на опасность, Зиборова намерена остаться в Курской области, которую считает своей родиной.

    «Это мой родной край, я не могу его предать», – заключила она.

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    19 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли 225 военных и технику

    Минобороны: ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли 225 военных и технику

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Курском направлении украинские силы за сутки потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, пять бронемашин и артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщило Минобороны.

    За сутки на курском направлении ВСУ понесли значительные потери, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Было уничтожено более 225 украинских военнослужащих, а также танк, три боевые машины пехоты и пять боевых бронемашин.

    Кроме того, разрушены два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 100 военнослужащих. Также были уничтожены 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров и 1 288 боевых бронированных машин. В списке потерь также числятся 1 154 автомобиля, 323 артиллерийских орудия и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.

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    21 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    В курскую больницу поступили 14 пострадавших от удара ВСУ по Рыльску

    В больнице Курска приняли14 жителей Рыльска, пострадавших от атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В курской областной больнице проходят лечение 14 жителей Рыльска с незначительными травмами после ракетного удара ВСУ, среди них беременная женщина.

    В результате ракетного удара ВСУ, который произошел вечером 20 декабря, 14 жителей Рыльска получили повреждения и были госпитализированы в курскую областную клиническую больницу, передает ТАСС. Врио губернатора региона Александр Хинштейн посетил пострадавших и сообщил, что большинство из них получили незначительные повреждения.

    Среди пострадавших находится беременная Юлия, которой врачи уделяют особое внимание. Во время атаки она спряталась за машиной, что спасло ее от серьезных травм, хотя осколки пробили бензобак автомобиля. Владелец этой машины, находящийся в соседней палате, также получил ранения вместе с 14-летним сыном Юлии.

    Работников местного дома культуры Романа и Юлию, которые находились в здании во время обстрела, также доставили в больницу. Во время налета они записывали песню для односельчан в студии. Стены разрушенного здания защитили их от гибели.

    ВСУ нанесли удар по Рыльску 20 декабря, в результате чего погибли пять человек и двенадцать пострадали. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки вооруженных сил Украины на город Рыльск Курской области пострадала женщина на девятом месяце беременности, а также еще восемь жителей города, пять из которых отправлены в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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    22 декабря 2024, 00:06 • Новости дня
    Украинская ракета сбита над Курской областью

    Российские ПВО уничтожили украинскую ракету вечером над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, сообщил региональный оперштаб.

    Как передает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Региональный оперативный штаб сообщил об этом в своем телеграм-канале.

    В сообщении штаба говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО». Это подтверждает эффективность действий российских сил ПВО в защите воздушного пространства региона.

    Подробности о типе ракеты и возможных последствиях пока не сообщаются. Тем не менее, данное событие является частью продолжающегося конфликта, в рамках которого происходят как ракетные удары, так и их успешное перехватывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами ПВО в течение получаса над Крымом с использованием дежурных средств обороны. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа.

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