Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия в Рыльске
В Курской области в результате ракетных ударов ВСУ повреждены 17 объектов культурного наследия в городе Рыльске, среди них три православных храма, включая церковь Успения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Как указал в своем Telegram-канале Хинштейн, в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины в Рыльске Курской области повреждения получили 17 объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что это выяснилось в ходе объезда города комиссией.
По его словам, три из поврежденных объектов являются храмами, включая церковь Успения 1811 года постройки. Этот храм, который является памятником архитектуры федерального значения, пережил революцию, войны и советское богоборчество, а с 1991 года вновь стал кафедральным собором. В результате обстрела в храме выбито остекление, повреждены двери и купол, уточнил Хинштейн.
Также, добавил он, пострадали церковь Вознесения и церковь Покрова, обе постройки XIX века. Хинштейн отметил, что все эти храмы являются символами веры и победы добра над злом, и пообещал, что они будут восстановлены с поддержкой патриарха Московского и всея Руси.
Накануне Хинштейн сообщил, что из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры.
Напомним, город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.