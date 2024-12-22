ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия в Рыльске

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал в своем Telegram-канале Хинштейн, в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины в Рыльске Курской области повреждения получили 17 объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что это выяснилось в ходе объезда города комиссией.

По его словам, три из поврежденных объектов являются храмами, включая церковь Успения 1811 года постройки. Этот храм, который является памятником архитектуры федерального значения, пережил революцию, войны и советское богоборчество, а с 1991 года вновь стал кафедральным собором. В результате обстрела в храме выбито остекление, повреждены двери и купол, уточнил Хинштейн.

Также, добавил он, пострадали церковь Вознесения и церковь Покрова, обе постройки XIX века. Хинштейн отметил, что все эти храмы являются символами веры и победы добра над злом, и пообещал, что они будут восстановлены с поддержкой патриарха Московского и всея Руси.

Накануне Хинштейн сообщил, что из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.