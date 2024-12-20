Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие
Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.
В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.
«Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.