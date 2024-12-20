Tекст: Валерия Городецкая

Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.