Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ, сообщило Минобороны.
Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.