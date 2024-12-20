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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 20:19 • Новости дня

    Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ на Рыльск

    Курская АЭС продолжила работать в штатном режиме после атаки ВСУ на Рыльск

    Tекст: Евгения Караваева

    Курская атомная электростанция в Курчатове продолжает функционировать в штатном режиме и поддерживает радиационный фон в норме после ракетной атаки ВСУ на город Рыльск.

    Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатове Курской области, продолжает свою работу в штатном режиме, после того как Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, передает ТАСС со ссылкой администрацию станции.

    Курская АЭС находится в 70 км от Рыльска. В официальном заявлении станции подчеркивается, что радиационный фон на территории станции и в окружающей местности соответствует нормальным показателям эксплуатации и не превышает естественных фоновых значений.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. По его словам, на месте происшествия активно работают оперативные службы. В регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры.

    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

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    19 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.

    «Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа», – цитирует РИА «Новости» президента.

    «Военного смысла не было никакого ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там, так как они бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения», – отметил он.

    Он также отметил, что после освобождения региона будет произведена оценка ущерба, и все восстановительные работы будут проведены.

    Президент России также заявил, что власти планируют оказать помощь тем, кто захочет покинуть Курскую область. Он подчеркнул, что администрация региона будет работать без выходных, чтобы решать вопросы с жильем и иными проблемами.

    «После этого можно будет оценить ущерб. Но, что самое главное, <…> все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений: будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья», – цитирует ТАСС Путина.

    «Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас... выделены на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 млрд рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, все праздники. Будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы в том числе и по сертификатам», – сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин заявил, что назначил Хинштейна в Курскую область потому, что он умеет работать с людьми, индивидуально с каждым.

    «Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курской области – он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, он длительное время работает в Государственной Думе с избирателями со своими, напрямую работает, умеет это делать. Вот, надеюсь, что так и будет – индивидуальная работа с каждым будет налажена», – заявил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.

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    20 декабря 2024, 14:36 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.

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    18 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области

    Герасимов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Курской области с потерями для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, лишив противника более 42 тыс. человек, сотен танков и артиллерийских орудий, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

    Он сообщил, что ВСУ понесли значительные потери, включая более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронемашин, а также более 350 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.

    «Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», – заявил Герасимов. Он также отметил, что продолжается уничтожение и выдавливание вооруженных формирований из занятых населенных пунктов.

    Одной из целей атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских резервов из Донбасса. Однако, как подчеркнул Герасимов, этого не произошло. По его словам, такая террористическая атака была предпринята киевским режимом в начале августа для создания информационного эффекта для западных спонсоров.

    Напомним, потери ВСУ на Курском направлении за последние сутки составили порядка 260 военнослужащих, также были уничтожены три бронемашины, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция РЭБ.

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    19 декабря 2024, 05:19 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

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    19 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Путин допустил наличие крупнейшего кладбища техники НАТО в Курской области

    Путин не исключил, что в Курской области находится самое большое кладбище военной техники НАТО

    Путин допустил наличие крупнейшего кладбища техники НАТО в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.

    По его словам, количество уничтоженной украинской бронетехники на Курском направлении значительно превышает аналогичные показатели на других участках за прошедший год, сообщает ТАСС.

    «Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, по-моему, уже переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Примерно сопоставимые цифры», – сказал глава Путин.

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    19 декабря 2024, 11:58 • Новости дня
    Пленный сообщил о пытках за отказ убивать россиян в ВСУ

    Военнослужащий ВСУ рассказал о пытках за отказ убивать россиян в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области, включая избиения палками и переломы конечностей.

    Военнослужащий вооруженных сил Украины Григорий Шинкарев, взятый в плен в приграничной зоне Курской области, рассказал о жестоких методах обращения со стороны командования ВСУ, передает ТАСС.

    Он сообщил, что подчиненных избивали палками и ломали им руки за неверное обращение с оружием или отказ убивать русских. Шинкарев подчеркнул, что подобные действия вынуждали некоторых военнослужащих пытаться бежать, однако их ловили и обращались с ними еще более жестоко.

    Шинкарев также заявил, что приказ командования предписывал не трогать тех, кто говорит на украинском языке, в то время как для русскоязычного населения приказ был более жестоким – их предписывалось расстреливать. Он отметил, что у них не было других вариантов действий, поскольку в противном случае сами военнослужащие подвергались бы расстрелу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили двух жителей в Курской области, пленный военнослужащий ВСУ обвинил командование в обмане при отступлении в этом регионе, а также рассказал о расстрелах тех, кто не говорит по-украински.

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    20 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    В России завели дело против датской наемницы

    Российские следователи обвинили датскую наемницу в теракте и наемничестве

    Tекст: Александра Юдина

    Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

    Российские следователи возбудили уголовное дело против Йоргенсен, которая подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, что квалифицируется по статьям 205 и 359 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в ноябре текущего года Йоргенсен вместе с другими представителями наемнических вооруженных формирований Украины незаконно пересекла государственную границу России и проникла в Курскую область. Целью этих действий указано устрашение местного населения и дестабилизация обстановки в регионе.

    Также следствие считает, что Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей Курской области.

    В СК отметили, что принимаются меры по установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные наемники принимали участие в нападении на Суджанский район Курской области в августе, что подтверждали местные жители. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.

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    19 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Ночная атака БПЛА повредила несколько домов в Белгородской области

    В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали дома и сельхозпредприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, пострадало сельхозпредприятие, сообщил Вячеслав Гладков.

    В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, произведенной на территории Белгородской области, пострадали несколько объектов. Как пишет ТАСС, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. В одном из жилых домов выбиты окна и поврежден забор, а во втором доме осколками посечено ограждение.

    В поселке Пятницкое Волоконовского района беспилотник детонировал, в результате чего была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Губернатор также отметил, что повреждения получили пять автомобилей. В данный момент специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба, резюмировал Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Беловском районе Курской области погиб мирный житель, когда его мотороллер попал под обстрел дронов на опасном участке дороги Обоянь – Суджа сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Силами ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, как сообщило Минобороны России. Средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщает Минобороны.

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    19 декабря 2024, 16:37 • Новости дня
    Белгородец получил 20 лет за шпионаж и подготовку диверсии против России

    Белгородец получил 20 лет за помощь СБУ и планирование подрыва российской техники

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белгородской области житель осужден на 20 лет за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

    Суд Белгородской области приговорил уроженца Украины к 20 годам лишения свободы за попытку совершить диверсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Установлено, что 19 декабря 2023 года 26-летний житель Прохоровского района по собственной инициативе связался с дежурной службой СБУ. Разговор с ним продолжил сотрудник УФСБ, выдававший себя за представителя спецслужбы Украины. Злоумышленник передал данные о расположении российских ПВО и заявил о намерении уничтожить комплекс «Панцирь», попросив для этого гранатомет.

    Российские силовики подготовили муляж реактивной штурмовой гранаты. После изъятия муляжа из тайника в лесу преступника задержали. Против него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке к диверсии.

    Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Государственной думы поддержал ужесточение наказания за государственную измену и сотрудничество против России, а суд в Курске приговорил жителя Железногорска к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте, включая поджог в филиале благотворительной организации.

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    20 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Пленный из ВСУ рассказал о преступлениях в Курской области под видом российских солдат

    Пленный солдат ВСУ сообщил о расстрелах в Курской области под видом российских военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный солдат ВСУ Богдан Никитченко рассказал о действиях взвода пулеметчиков, которые под видом российских солдат совершали расправы над мирными жителями в Курской области.

    «Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», – рассказал он.

    Он также отметил, что командование отправляет в Курскую область всех возможных солдат, так как позиции удержать не удается. Никитченко сообщил, что за неделю украинская сторона потеряла более 500 человек, передает ТАСС.

    Кроме того, он упомянул, что не видел убийства пленных россиян, но подозревает, что они имели место. Никитченко добавил, что пленных забивали палками и стреляли в них на территории командного блиндажа, куда рядовым солдатам вход был запрещен. Эти действия оставались незамеченными и бесконтрольными.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования.

    Военнослужащие ВСУ в августе 2024 года расстреливали гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области.

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    19 декабря 2024, 09:44 • Новости дня
    Очевидец сообщил об участии иностранных наемников в нападении на Курскую область

    Иностранные наемники вошли в Суджанский район Курской области в августе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, при этом в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия, сообщили местные жители.

    Иностранные наемники участвовали в нападении на приграничный Суджанский район Курской области в августе этого года, сообщает РИА «Новости».

    Местная жительница Анастасия Клименко рассказала, что они были в составе первых штурмовых групп. Вместе со своей матерью Натальей Разуменко она провела в оккупированном городе Суджа около трех месяцев, пока гуманитарная ситуация не ухудшилась.

    Клименко отметила, что они решили выехать в украинский город Сумы, опасаясь иностранных наемников и солдат ВСУ, выпущенных из тюрем. Это решение они приняли при поддержке украинских волонтеров. Вернуться в Россию им удалось через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

    Клименко подчеркнула, что в деревнях происходили жестокие события, включая расстрелы и насилия, которые, по ее словам, совершали штурмовики, не являющиеся украинцами. Сейчас она вместе с мамой находится в одном из пунктов временного размещения на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области. Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель.

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