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Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ на Рыльск
Курская АЭС продолжила работать в штатном режиме после атаки ВСУ на Рыльск
Курская атомная электростанция в Курчатове продолжает функционировать в штатном режиме и поддерживает радиационный фон в норме после ракетной атаки ВСУ на город Рыльск.
Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатове Курской области, продолжает свою работу в штатном режиме, после того как Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, передает ТАСС со ссылкой администрацию станции.
Курская АЭС находится в 70 км от Рыльска. В официальном заявлении станции подчеркивается, что радиационный фон на территории станции и в окружающей местности соответствует нормальным показателям эксплуатации и не превышает естественных фоновых значений.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. По его словам, на месте происшествия активно работают оперативные службы. В регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры.