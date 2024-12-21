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    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 15:59 • Новости дня

    В Рыльске при обстреле пострадали 12 зданий

    Хинштейн: В Рыльске при обстреле пострадали 12 зданий

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале обстрел Рыльска, произведенный со стороны ВСУ, привел к повреждению двенадцати зданий. Из них десять объектов относятся к социальной инфраструктуре.

    Хинштейн сообщил, что три здания не подлежат восстановлению. Среди них Дом культуры, учебные корпуса колледжа имени Д. Гранина и здание для начальных классов школы № 1.

    Врио главы региона отметил, что в результате обстрела другие здания получили повреждения, но их возможно восстановить.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    19 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    Путин: Выбьем ВСУ из Курской области и все восстановим
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.

    «Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну конечно, они там не одни. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа», – цитирует РИА «Новости» президента.

    «Военного смысла не было никакого ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там, так как они бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения», – отметил он.

    Он также отметил, что после освобождения региона будет произведена оценка ущерба, и все восстановительные работы будут проведены.

    Президент России также заявил, что власти планируют оказать помощь тем, кто захочет покинуть Курскую область. Он подчеркнул, что администрация региона будет работать без выходных, чтобы решать вопросы с жильем и иными проблемами.

    «После этого можно будет оценить ущерб. Но, что самое главное, <…> все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений: будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья», – цитирует ТАСС Путина.

    «Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас... выделены на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 млрд рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, все праздники. Будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы в том числе и по сертификатам», – сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин заявил, что назначил Хинштейна в Курскую область потому, что он умеет работать с людьми, индивидуально с каждым.

    «Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курской области – он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, он длительное время работает в Государственной Думе с избирателями со своими, напрямую работает, умеет это делать. Вот, надеюсь, что так и будет – индивидуальная работа с каждым будет налажена», – заявил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.

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    20 декабря 2024, 14:36 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.

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    21 декабря 2024, 07:19 • Новости дня
    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась

    Хинштейн сообщил об отсутствии детей среди погибших при обстреле Рыльска Украиной

    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, а не шесть, как указывалось ранее, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести – нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», – сказал Хинштейн в видеообращении в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибших и жителям Рыльска, подчеркнув, что правительство региона окажет пострадавшим максимальную помощь, передает ТАСС.

    Количество пострадавших составило 12 человек, из которых девять находятся в областной больнице. Восьми пострадавшим диагностированы легкие повреждения, состояние еще одного человека оценивается как средней тяжести.

    Он также сообщил, что возвращается из Рыльска, где провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. Всего пострадали девять объектов, семь из которых являются объектами социальной инфраструктуры. Помимо этого, повреждения получили несколько малоэтажных жилых домов и частных строений, в ряде домов выбиты окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Сообщалось, что погибли шесть человек, включая ребенка.

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    20 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ на Рыльск

    Курская АЭС продолжила работать в штатном режиме после атаки ВСУ на Рыльск

    Tекст: Евгения Караваева

    Курская атомная электростанция в Курчатове продолжает функционировать в штатном режиме и поддерживает радиационный фон в норме после ракетной атаки ВСУ на город Рыльск.

    Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатове Курской области, продолжает свою работу в штатном режиме, после того как Рыльск подвергся атаке со стороны ВСУ, передает ТАСС со ссылкой администрацию станции.

    Курская АЭС находится в 70 км от Рыльска. В официальном заявлении станции подчеркивается, что радиационный фон на территории станции и в окружающей местности соответствует нормальным показателям эксплуатации и не превышает естественных фоновых значений.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. По его словам, на месте происшествия активно работают оперативные службы. В регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры.

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    19 декабря 2024, 05:19 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

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    20 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    В России завели дело против датской наемницы

    Российские следователи обвинили датскую наемницу в теракте и наемничестве

    Tекст: Александра Юдина

    Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

    Российские следователи возбудили уголовное дело против Йоргенсен, которая подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, что квалифицируется по статьям 205 и 359 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в ноябре текущего года Йоргенсен вместе с другими представителями наемнических вооруженных формирований Украины незаконно пересекла государственную границу России и проникла в Курскую область. Целью этих действий указано устрашение местного населения и дестабилизация обстановки в регионе.

    Также следствие считает, что Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей Курской области.

    В СК отметили, что принимаются меры по установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные наемники принимали участие в нападении на Суджанский район Курской области в августе, что подтверждали местные жители. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.

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    19 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Путин допустил наличие крупнейшего кладбища техники НАТО в Курской области

    Путин не исключил, что в Курской области находится самое большое кладбище военной техники НАТО

    Путин допустил наличие крупнейшего кладбища техники НАТО в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.

    По его словам, количество уничтоженной украинской бронетехники на Курском направлении значительно превышает аналогичные показатели на других участках за прошедший год, сообщает ТАСС.

    «Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, по-моему, уже переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Примерно сопоставимые цифры», – сказал глава Путин.

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    19 декабря 2024, 11:58 • Новости дня
    Пленный сообщил о пытках за отказ убивать россиян в ВСУ

    Военнослужащий ВСУ рассказал о пытках за отказ убивать россиян в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области, включая избиения палками и переломы конечностей.

    Военнослужащий вооруженных сил Украины Григорий Шинкарев, взятый в плен в приграничной зоне Курской области, рассказал о жестоких методах обращения со стороны командования ВСУ, передает ТАСС.

    Он сообщил, что подчиненных избивали палками и ломали им руки за неверное обращение с оружием или отказ убивать русских. Шинкарев подчеркнул, что подобные действия вынуждали некоторых военнослужащих пытаться бежать, однако их ловили и обращались с ними еще более жестоко.

    Шинкарев также заявил, что приказ командования предписывал не трогать тех, кто говорит на украинском языке, в то время как для русскоязычного населения приказ был более жестоким – их предписывалось расстреливать. Он отметил, что у них не было других вариантов действий, поскольку в противном случае сами военнослужащие подвергались бы расстрелу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили двух жителей в Курской области, пленный военнослужащий ВСУ обвинил командование в обмане при отступлении в этом регионе, а также рассказал о расстрелах тех, кто не говорит по-украински.

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    20 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Пленный из ВСУ рассказал о преступлениях в Курской области под видом российских солдат

    Пленный солдат ВСУ сообщил о расстрелах в Курской области под видом российских военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный солдат ВСУ Богдан Никитченко рассказал о действиях взвода пулеметчиков, которые под видом российских солдат совершали расправы над мирными жителями в Курской области.

    «Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расстреливали мирное население, жителей, так же солдат, всех, кого не лень. [Я тоже] расстреливал», – рассказал он.

    Он также отметил, что командование отправляет в Курскую область всех возможных солдат, так как позиции удержать не удается. Никитченко сообщил, что за неделю украинская сторона потеряла более 500 человек, передает ТАСС.

    Кроме того, он упомянул, что не видел убийства пленных россиян, но подозревает, что они имели место. Никитченко добавил, что пленных забивали палками и стреляли в них на территории командного блиндажа, куда рядовым солдатам вход был запрещен. Эти действия оставались незамеченными и бесконтрольными.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования.

    Военнослужащие ВСУ в августе 2024 года расстреливали гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области.

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    19 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Ночная атака БПЛА повредила несколько домов в Белгородской области

    В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали дома и сельхозпредприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, пострадало сельхозпредприятие, сообщил Вячеслав Гладков.

    В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, произведенной на территории Белгородской области, пострадали несколько объектов. Как пишет ТАСС, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. В одном из жилых домов выбиты окна и поврежден забор, а во втором доме осколками посечено ограждение.

    В поселке Пятницкое Волоконовского района беспилотник детонировал, в результате чего была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Губернатор также отметил, что повреждения получили пять автомобилей. В данный момент специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба, резюмировал Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Беловском районе Курской области погиб мирный житель, когда его мотороллер попал под обстрел дронов на опасном участке дороги Обоянь – Суджа сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Силами ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, как сообщило Минобороны России. Средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщает Минобороны.

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    19 декабря 2024, 16:37 • Новости дня
    Белгородец получил 20 лет за шпионаж и подготовку диверсии против России

    Белгородец получил 20 лет за помощь СБУ и планирование подрыва российской техники

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белгородской области житель осужден на 20 лет за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

    Суд Белгородской области приговорил уроженца Украины к 20 годам лишения свободы за попытку совершить диверсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Установлено, что 19 декабря 2023 года 26-летний житель Прохоровского района по собственной инициативе связался с дежурной службой СБУ. Разговор с ним продолжил сотрудник УФСБ, выдававший себя за представителя спецслужбы Украины. Злоумышленник передал данные о расположении российских ПВО и заявил о намерении уничтожить комплекс «Панцирь», попросив для этого гранатомет.

    Российские силовики подготовили муляж реактивной штурмовой гранаты. После изъятия муляжа из тайника в лесу преступника задержали. Против него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке к диверсии.

    Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Государственной думы поддержал ужесточение наказания за государственную измену и сотрудничество против России, а суд в Курске приговорил жителя Железногорска к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте, включая поджог в филиале благотворительной организации.

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    20 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной угрозы

    Tекст: Евгения Караваева

    Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону продлится до утра 21 декабря из-за риска воздушной опасности, все силы переведены в режим экстренного реагирования.

    Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Городские службы переведены в режим экстренного реагирования с 18.30 20 декабря до 10.00 21 декабря, передает ТАСС.

    Логвиненко подчеркнул, что при получении сигнала о воздушной опасности жителям необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры или ванные комнаты. На улице важно быстро найти ближайшее подходящее укрытие. На официальном портале городской думы и администрации Ростова-на-Дону размещены подробные памятки о порядке действий и информация о заглубленных помещениях.

    Местные власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации для оперативного получения новых данных и инструкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области, что привело к гибели шести человек, включая ребенка, и к госпитализации десяти пострадавших с легкими травмами.

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    20 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску

    СК расследует теракт после удара ВСУ по гражданским объектам Рыльска

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ракетного удара ВСУ по Рыльску в Курской области СК России возбудил дело о теракте, поскольку в атаке пострадали гражданские объекты и погибли жители.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта после ракетного обстрела украинскими вооруженными силами города Рыльска в Курской области, передает ТАСС.

    Пресс-служба СК уточнила, что дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ. В результате атаки пострадали гражданские объекты, и, по предварительной информации, имеются жертвы и пострадавшие.

    В пятницу военнослужащие Украины нанесли ракетный удар по Рыльску, используя дистанционные средства огневого поражения. В СК подчеркнули, что атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Точное количество погибших и раненых пока выясняется.

    В ведомстве добавили, что во время  предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для выявления исполнителей и организаторов данного преступления.

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    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

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    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Подводные камни успеха Турции в Сирии

      Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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