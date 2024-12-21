Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
В Рыльске при обстреле пострадали 12 зданий
Хинштейн: В Рыльске при обстреле пострадали 12 зданий
Из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале обстрел Рыльска, произведенный со стороны ВСУ, привел к повреждению двенадцати зданий. Из них десять объектов относятся к социальной инфраструктуре.
Хинштейн сообщил, что три здания не подлежат восстановлению. Среди них Дом культуры, учебные корпуса колледжа имени Д. Гранина и здание для начальных классов школы № 1.
Врио главы региона отметил, что в результате обстрела другие здания получили повреждения, но их возможно восстановить.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.