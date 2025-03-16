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СК возбудил дело об убийстве ВСУ восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году
Возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми мирных жителей военными ВСУ в Суджанском районе Курской области в августе 2024 года, квалифицированного как террористический акт против мирного населения, сообщило ГВ СУ СК РФ.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что преступление совершено военными формированиями Украины, которые незаконно вторглись на территорию России в августе 2024 года.
По данным следствия, украинские военнослужащие причастны к террористическому акту, направленному против мирного населения. Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России, которая касается террористических актов. СК заявляет, что будут приняты меры для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц из числа вооруженных формирований.
Ранее СК России открыл уголовное дело о теракте после того, как краеведческий музей в Судже Курской области подвергся украинскому обстрелу, в результате которого погибла сотрудница музея. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после убийства четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Курской области.