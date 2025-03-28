Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
ВСУ уничтожили храм и святыни в селе Погребки Курской области
Протоиерей Зинченко сообщил о сожжении храма и святынь ВСУ в Погребках
В ходе атаки ВСУ на православный храм в курском селе Погребки были уничтожены все святыни, включая антиминс и старинные иконы, а сама церковь не подлежит восстановлению.
Как передает ТАСС, православный храм в селе Погребки Курской области подвергся уничтожению в результате удара ВСУ. Протоиерей Александр Зинченко сообщил, что все святыни, находившиеся внутри, включая антиминс и старинные иконы, сгорели, а сама церковь не подлежит восстановлению. Здание храма, по его словам, потребуется снести и построить заново.
Село Погребки, по данным очевидцев, сильно пострадало от оккупации: почти все дома повреждены, на обочинах лежат сгоревшие автомобили, в посадке обнаружены тела украинских солдат. Также в селе остался обугленный танк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.