Tекст: Ольга Иванова

Местная жительница из курского Замостья рассказала RT об ужасах оккупации украинскими войсками. Она сообщила, что 11 бабушек умерли из-за отсутствия доступа к лекарствам. Украинские диверсионно-разведывательные группы совершали поджоги травы, лесополос и домов мирных жителей.

«Дышать было нечем. Эти поджоги ДРГ делали постоянно, вплоть до 23 сентября, почти два месяца. Я даже засыпала с полотенцем у рта, чтобы хоть какой-то фильтр воздуха был», – вспоминает женщина.

Жители региона также страдали от ограничений, введенных ВСУ. Местным запрещали выходить на дорогу, когда по ней двигалась украинская техника. Однако сплоченность позволила мирным жителям выжить, делясь провизией. В общей сложности в поселке находилось более двадцати человек.

В свою очередь, ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и продовольствием. Украинские солдаты выносили из магазинов все продукты, такие как колбаса, мясо и алкоголь, оставляя местным лишь скудные остатки. «Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашел, то и надел. Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», – сообщила жительница.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) соседей, в то время как ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов. Также сообщалось, что тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области.