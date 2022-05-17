Илон Маск назвал условие покупки Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%.

«Вчера гендиректор Twitter публично отказался предоставить доказательства [того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет] менее 5%. Эта сделка не может сдвинуться с мертвой точки, пока он этого не сделает», – передает ТАСС сообщение Маска. По словам предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

Ранее решивший купить Twitter предприниматель Илон Маск сообщил о приостановке реализации сделки по покупке компании в связи с ожиданием подтверждения данных о числе фальшивых аккаунтов в Twitter – их менее 5% от общего числа. После этого акции Twitter, владеющей одноименной соцсетью, упали в пятницу на 15,57% – до 38,06 доллара за бумагу.

Напомним, предприниматель Илон Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона. СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению. Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать покупку Маском акций Twitter.