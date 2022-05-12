Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать покупку Маском акций Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в связи с предполагаемым нарушением предпринимателем Илоном Маском сроков раскрытия информации о приобретении 5% акций социальной сети Twitter, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В соответствии с американскими федеральными правилами, инвесторы обязаны уведомлять регуляторов о покупке более 5% акций любой компании в течение десяти дней с момента преодоления этого порога, что предоставляет среди прочего возможность заинтересованным сторонам и рынкам отреагировать на сделку, передает РАПСИ.

По информации издания, Маск достиг 5%-го порога 14 марта этого года, однако подал необходимые документы в SEC только 4 апреля, когда его пакет составлял уже 9,2%. На фоне этой новости стоимость акций Twitter выросла приблизительно на 27% – до 49,97 доллара с 39,31.

Подобная задержка, как считает ряд экспертов, позволила предпринимателю купить часть пакета по более выгодной цене, чем если бы он раскрыл информацию в установленный законом срок. По предварительной оценке, экономия составила более 143 миллионов долларов, пишет WSJ со ссылкой на профессора бухгалтерского учета Пенсильванского университета Дэниела Тейлора.

В самом SEC отказались комментировать появившуюся информацию. Адвокаты Маска пока не ответили на запрос, указывается в материале.

Напомним, вопрос раскрытия Маском информации о первичной покупке акций Twitter, как ожидается, будет изучен федеральным судом Южного округа Нью-Йорка, куда в середине апреля обратилась группа акционеров компании с коллективным иском к предпринимателю. Истцы заявили, что те, кто продал акции в период с 24 марта 2022 года по 1 апреля 2022 года, получили меньше денег в свете искусственно заниженной, по их мнению, цены акций.

Федеральная торговая комиссия США (FTC), как ожидается, до конца июня этого года определит, имеются ли основания для проведения полноценного расследования антимонопольных рисков в свете этой сделки, закрытие которой ожидается до конца этого года, после чего, по заявлению самого миллиардера, Twitter будет преобразован в частную компанию. Акционеры при этом получат по 54,2 доллара за каждую обыкновенную акцию.

Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.

После стало известно, что бизнесмен потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter. Позднее Маск объявил, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей.

СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению.