СМИ: Маск может временно занять пост главы Twitter

Депутат: Желающие работать на ЦРУ через интернет вычисляются элементарно

«Опубликованная ЦРУ инструкция ставит под угрозу самих пользователей, потому что установить личность тех, кто решит таким образом предать Родину – или просто развлечься, пообщавшись с ЦРУ, можно элементарно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ранее ЦРУ разместило в соцсетях объявление о поиске «информаторов» в России.

«Разведка и контрразведка, работа с возможными источниками существовали всегда. Но мы все помним и советские, и иностранные фильмы про разведчиков, где вербовка преподносилась как наука или даже искусство. Публикация объявлений о возможности стать предателем вызывает недоумение, сомнение в правдоподобности, а также некую грусть о компетенциях людей, которые это придумали», – говорит председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Данные IP-адресов и адресов устройств всех, кто пользуется запрещенным браузером Tor, доступны. Анонимность в Tor, анонимайзерах и VPN-сервисах – это иллюзия. У некоторых пользователей порой складывается впечатление, что законы в цифровом мире практически отсутствуют, и с помощью программ, обеспечивающих анонимность, можно легко преступать их. Однако «офлайн» равен «онлайну», и действие законов одинаково распространяется на обе сферы», – пояснил глава комитета.

«Кроме того, данные этих пользователей могут легко оказаться скомпрометированы самим ЦРУ. Или стать жертвой утечки в анонимайзерах, что случается регулярно. Потом эти данные продаются в даркнете, а далее используются в преступной деятельности», – напомнил Хинштейн.

Как передает РИА «Новости», ЦРУ опубликовало в социальных сетях подробные инструкции, как информаторы могут передать данные и «не оказаться пойманными». Так, управление рекомендует браузер Tor, позволяющий заходить в Сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, оно просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – цитирует Washington Post сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».

Как говорится в инструкции, информатор должен сообщить свое полное имя, страну, из которой пишет, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у него есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников ЦРУ, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются. Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов сказал газете ВЗГЛЯД, что подобные инструкции – это намеренная провокации со стороны. По его словам, власти США пытаются получить важную информацию, пренебрегая безопасностью россиян, а также умалчивает, что в РФ за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.