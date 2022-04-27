Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter

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27 апреля, среда | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию
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Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски.
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У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную.
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Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter
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Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска уменьшилось на 29 млрд долларов в первый день после того, как он договорился с Twitter о покупке соцсети, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Причиной потерь стало падение стоимости акций Tesla: по итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%, это сильнейшее суточное падение с февраля 2020 года, передает РИА «Новости».
Между тем из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам США, следует, что Маск должен будет выплатить компенсацию в 1 млрд долларов, если решит расторгнуть сделку. При этом и сам Twitter также должен будет уплатить такой штраф, если инициатором разрыва сделки выступит он.
Сделка о покупке Маском Twitter может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября. Срок может быть продлен на полгода для выполнения определенных условий закрытия.
Ранее Маск договорился о покупке Twitter. Он приобретает компанию за 44 млрд долларов.
После завершения сделки Twitter станет непубличной компанией, акции которой можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.
После он, комментируя реакцию пользователей на покупку им Twitter, заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.
Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Госдуме призвали игнорировать вернувшихся из-за границы «звезд» шоу-бизнеса
Представители российского шоу-бизнеса, уехавшие за границу после начала спецоперации на Украине, начинают возвращаться на Родину, но русскими их назвать теперь нельзя, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя. Здесь стоит вспомнить высказывание Дмитрия Пескова: «Настоящему русскому не стыдно, что он русский – а если ему стыдно, то он не русский и не с нами», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Водолацкий заявил, что звезды ищут оправдания, ссылаясь на запланированный отпуск, кто-то говорит о страхе за свою жизнь. «На самом деле все сводится к простой истине: только преступная трусость и страх перед понижением уровня жизни гонят российскую богему прочь из России. (…) Можно ли говорить о наличии в их душе хотя бы капли патриотизма и любви к Родине? Очевидно, что нет. У этого явления есть название – предательство», – заявил депутат.
«Однако сейчас заметна тенденция к возвращению представителей шоу-бизнеса на Родину. Совсем немного времени им потребовалось на то, чтобы понять – на Западе они не востребованы. С одной стороны, это говорит об отсутствии выдающихся талантов у так называемой творческой элиты России. А с другой – это лишний раз подтверждает их беспринципность и, в некотором роде, лживость», – продолжил парламентарий.
При этом Водолацкий считает, что и в России эти звезды не очень-то нужны. «Недавние поклонники отвернулись от предателей, о чем как минимум свидетельствуют комментарии в их социальных сетях. Обеднела ли Россия в культурном плане? Считаю, что наоборот. Произошла нравственная очистка нашего общества. Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории», – написал он.
Депутат считает, что таких знаменитостей нужно просто игнорировать: не ходить на концерты, не звать на телепередачи.
«Эмигрировавшие звезды сделали выбор против России, который теперь приведет к осознанию ими собственной никчемности», – заключил Водолацкий.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Так идет «самоочищение» России.
Чешский премьер осудил решение России остановить поставки газа в Польшу
Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Лавров: Без права вето в Совбезе ООН пойдет вразнос
Организация Объединенных Наций нуждается в праве вето, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето.
«Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он отметил, что сама резолюция, что уже было оговорено, не имеет отношения, и не будет влиять каким-либо образом на переговоры по реформе Совбеза ООН.
Также Лавров во вторник отмечал, что российская сторона заинтересована взаимодействием с ООН при оказании помощи гражданскому населению Украины.
Эксперт: Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу из стран НАТО
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«Судя по опубликованным в Сети снимкам, мост серьезно поврежден. Для его восстановления потребуется полностью перекрыть движение составов, привлекать дополнительные инженерные войска», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее украинские власти сообщили, что ракетным ударом поврежден мост на железной дороге, соединяющей Одессу с Румынией.
«В условиях боевых действий под угрозой новых воздушных атак украинские военные инженеры и строители просто не смогут быстро починить конструкцию. На это время им придется перенаправить поезда по другим магистралям, а это отнимет много времени. Зато, если этот объект впоследствии понадобится России, она сможет его быстро восстановить. Если же мост сейчас полностью разрушить, то нам же его потом придется строить заново, а это уже совсем другие затраты, в том числе временные», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
По словам эксперта, этим ударом Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу, которые шли из Румынии – страны, которая входит в НАТО. Причем удар по мосту в Затоке – вынужденная мера, поскольку российская сторона четко нацелена на то, чтобы в ходе спецоперации не трогать мирное население и при этом по максимуму сохранить инфраструктуру, напоминает Хатылев. «Мы заранее предупреждали, что обрубим им каналы в случае, если Запад и дальше будет оказывать военную поддержку Киеву. Этот удар по мосту – еще один сигнал Зеленскому, в котором однозначно читается: в Киеве должны либо капитулировать, либо должным образом вести переговорный процесс», – отметил собеседник.
Во вторник в результате ракетного удара был поврежден железнодорожно-автомобильный мост, расположенный в Одесской области на Каролино-Бугазской косе в районе поселка Затока. Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на представителя Одесской обладминистрации Сергея Братчука, движение по мосту в направлении Белгорода-Днестровского перекрыто из-за «ситуации, вызванной повреждениями». Ранее появлялась информация о том, что со стороны Молдавии и Румынии в Одесскую область в последние недели резко вырос трафик горючего. Цистерны оттуда шли по железной дороге, в том числе и по этому мосту.
Мост имеет важное стратегическое значение – через него осуществляется сообщение с дунайской портовой инфраструктурой Измаила, где, по некоторым данным, железнодорожные составы загружались топливом и вооружениями в интересах ВСУ. Накануне именно этот мост называла газета ВЗГЛЯД в числе потенциальных мишеней для российских ударов.
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Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области
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В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов».
Позднее Гладков сообщил, что «открытое горение ликвидировано». «По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, повреждения получили четыре дома. Кроме того, при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Также пострадал поселок Нехотеевка. Село Отрадное под Белгородом тоже было обстреляно со стороны Украины. В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.
Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
Патрушев предсказал распад Украины на несколько государств
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Итогом политики Запада и подконтрольного ему режима Киева может стать распад Украины на несколько государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», – сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Патрушева, история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», – заявил секретарь Совбеза.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Запад так боится военного поражения Украины.
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Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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В Минобороны пообещали пропорциональный ответ в случае ударов западным оружием по РФ
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Вооруженные силы России круглосуточно готовы к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, сообщили в Минобороны России.
«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия».
Так в министерстве отреагировали на заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.
Напомним, Хиппи заявил, что Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой».
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Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.
Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.
Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.
Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.
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Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших
Министерство обороны России опубликовано видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
Видео опубликовано в Telegram министерства.
Указывается, что «позиции украинских подразделений обладали разветвленной сетью окопов и оборудованных огневых точек». Военные не пожелали добровольно сложить оружие и «были уничтожены огнем артиллерии».
Некоторые, отступая, «оставили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 погибших военнослужащих».
Накануне сообщалось, что ВКС России уничтожили за день 33 военных украинских объекта.
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СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.
«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».
Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
Командир российского танка рассказал о сражении с украинским экипажем
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Российский танк в ходе дуэли смог уничтожить украинский танк с первого выстрела, рассказал в опубликованном Минобороны видео командир российского Т-72Б.
В ролике ведомства показано, как ведут огонь по украинским позициям российские танки и БМП-3, сообщает РИА «Новости».
«Перед взводом стояла огневая задача – поразить огневые точки противника, в ходе чего выдвинулись взводом. Поначалу противник пытался ответить. Видел, как выезжал танк с огневой позиции, из засады. После чего выстрел произвел в нас, но выстрел прошел выше башни. После чего выстрелили в ответ, и танка больше не наблюдал», – рассказал командир.
Как отметили в Минобороны, российскими военнослужащими оказывается постоянное огневое воздействие на противника, что приводит к уничтожению огневых точек и его живой силы.
«Огневые точки укрепрайона подавляются пушечно-артиллерийским огнем, что обеспечивает продвижение подразделений мотострелков. В ходе боя выявленные огневые точки украинских националистов были уничтожены огнем танков Т-72Б и БМП-3», – сказали в ведомстве.
Ранее авиация ВКС России за день уничтожила 82 военных объекта ВСУ.
Росгвардия применила невидимые для украинских сил беспилотники
В ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили невидимые для украинских военных и средств ПВО беспилотники ZALA 421-16Е HD, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» пояснил, что «за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем» БПЛА «остаются практически невидимыми для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения». Указывается, что «их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК». В результате случаются лишь единичные случаи потери дронов. Беспилотники имеют слабую контрастность как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, у них сниженный уровень шума.
Напомним, Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
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Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче
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Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.
По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
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