Как Маск «предал» США ради Крыма

Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

Рубль готов к умеренному укреплению Министерство экономики РФ неожиданно изменило в худшую сторону свои прогнозы и теперь ждет к концу года более высокую инфляцию и более слабый рубль. Главные банкиры считают рубль недооцененным и нуждающимся в поддержке властей. Обоснован ли агрессивный прогноз экономического ведомства и какой курс ждут эксперты? Подробности Перейти в раздел

Западные СМИ: Россия и КНДР объединились против США Излишняя поддержка Украины со стороны Запада привела к сближению России и КНДР, пишут американские СМИ. Более того, как полагают зарубежные аналитики, теперь Москва может отказаться от поддержки международных санкций в отношении Пхеньяна. Какие еще детали переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына оказались в центре внимания западной прессы? Подробности Перейти в раздел

Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности Перейти в раздел

Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел