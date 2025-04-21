Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.

Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.

Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.

Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.

Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.

Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta* на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.