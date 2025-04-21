Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС будут одинаково применяться к крупным технологическим компаниям, независимо от их происхождения, несмотря на критику со стороны администрации Трампа.
По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.
Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.
Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.
Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.
Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.
Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta* на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ