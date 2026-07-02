Биржевые цены на газ в Европе слабо снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 503 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром слабо снизились, находясь вблизи отметки в 503 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 505,4 доллара. К 8:57 по московскому времени показатель составил 502,9 доллара, что на 0,2% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Котировки начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства Катаром. В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, но затем снизились на 14% в апреле и на 6% в июне, увеличившись на 5% в мае.

Значительно более высокие показатели наблюдались в 2021-2022 годах. Исторический рекорд был зафиксирован в начале весны 2022 года и составил 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не фиксировалось за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня стоимость августовских фьючерсов опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Несколькими днями ранее биржевая цена газа в Европе удержалась около отметки 478 долларов.

В 20-х числах прошлого месяца котировки на европейских хабах поднялись выше 504 долларов.