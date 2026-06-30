Толпа заключенных захватила американскую тюрьму с тремя надзирателями

В Северной Каролине участники тюремного бунта взяли в заложники надзирателей

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в исправительном учреждении, рассчитанном на 90 мест, передает РИА «Новости».

На момент начала беспорядков около пяти утра по местному времени внутри находились 88 человек и всего трое охранников. Одному из сотрудников удалось сбежать и вызвать подкрепление, в то время как двое других оказались в плену.

Представители правоохранительных органов сообщили детали происшествия. «В понедельник рано утром заключенные обезвредили сотрудников исправительного учреждения и захватили часть тюрьмы... Осада закончилась несколько часов спустя, когда сотрудники правоохранительных органов вошли в здание и взяли его под контроль», – отмечается в заявлении.

Освободить захваченных сотрудников удалось в ходе мирных переговоров, после которых здание добровольно покинули 80 бунтовщиков. Оставшихся восьмерых зачинщиков силой вывели агенты ФБР и Бюро расследований штата. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, а самих преступников перевели в другие тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года заключенный в Нидерландах захватил в заложники сотрудников тюремной больницы.

В январе 2025 года вооруженный ножом преступник во французской тюрьме пленил трех медицинских работников и охранника.