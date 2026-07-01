Задержана 16-летняя соучастница напавших на полицейского в Москве мужчин

СК: Задержана 16-летняя соучастница автоподставщиков в Москве

Tекст: Антон Антонов

«Задержана несовершеннолетняя подозреваемая в вымогательстве, инсценировавшая совместно с двумя соучастниками дорожно-транспортное происшествие», – сообщило ведомство в «Максе».

Следователи установили ее причастность по записям камер и показаниям очевидцев.

По данным следствия, 28 июня 2026 года на улице Маросейка трое злоумышленников, действуя группой по предварительному сговору, инсценировали ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали у потерпевшего 10 000 рублей.

Отмечается, что этот эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о вымогательстве. 16-летняя соучастница доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о нападении автоподставщиков на инспектора ДПС после инсценировки аварии в центре столицы.

Басманный районный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела Давида Черноусова по обвинению в применении насилия к полицейскому на улице Маросейка. Тот же суд отправил в СИЗО второго участника нападения на автоинспектора Сергея Козлова, частично признавшего вину и принесшего извинения.