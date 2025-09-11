Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
В Казахстане впервые применили ракеты Р-60М на учениях
На учениях в Казахстане испытали израильские и турецкие дроны и ракеты Р-60М
В ходе учений «Боевое содружество-2025» в Казахстане впервые успешно применили авиационные ракеты Р-60М и испытали дроны разработки Израиля и Турции.
В ходе совместных тактических учений «Боевое содружество-2025» военные Казахстана впервые применили авиационные управляемые ракеты класса воздух – воздух Р-60М, передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что испытания подтвердили эффективность и точность ракет, а также готовность авиационных подразделений к современным боевым задачам.
Для воздушной разведки и ударов использовались беспилотные летательные аппараты SkyLark-1LEX израильской разработки, которые с 2021 года собираются в Казахстане, и турецкие ударные дроны Anka, производство которых также планируется на территории страны. Зенитные комплексы С-300ПС, С-125, Бук-М2Э и ТОР-М2К были задействованы для отражения воздушных атак.
Для противодействия беспилотникам применялись комплексы радиоэлектронной борьбы «Янтарь» и средства радиоподавления спутниковой навигации «Маржан», а также антидронные ружья «Гроза-Р2» и «Меруерт». На учениях отрабатывались эпизоды преодоления системы ПВО условного противника, ближнего воздушного боя и отражения авиационного удара. За финальным этапом маневров наблюдал министр обороны Даурен Косанов, который отметил высокий уровень подготовки участников учений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, активная фаза учений «Взаимодействие-2025» завершилась в Белоруссии. Военных и технику ВМС Казахстана подняли по тревоге на Каспии.