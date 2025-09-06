Активная фаза учений «Взаимодействие-2025» завершилась в Белоруссии

Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

Tекст: Анастасия Куликова

«Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

«Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

«Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

«КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.