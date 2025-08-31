В Белоруссии стартовали учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных

Tекст: Дарья Григоренко

Учения проходят в Витебске и объединяют сразу три маневра – «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025», передает РИА «Новости».

В операции принимают участие контингенты Коллективных сил ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Привлечены подразделения сил специального назначения, полиции, внутренних дел, а также службы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Среди них – воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ», – сообщил пресс-центр учений.

Главная цель учения «Взаимодействие-2025» – отработка совместных действий по разрешению кризисной ситуации в одном из государств – членов ОДКБ. «Поиск-2025» посвящен взаимодействию разведслужб, а «Эшелон-2025» – вопросам материально-технического обеспечения операций.

В начале августа Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики в начале сентября запланирована серия учений в формате ОДКБ. Первый эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения «Запад-2025».