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Первый эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения «Запад-2025»
В рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию уже прибыл первый эшелон российских военных и техники, сообщило белорусское министерство обороны.
Как сообщили в белорусском военном ведомстве, первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл в Белоруссию для участия в стратегическом учении «Запад-2025», передает РИА «Новости».
Мероприятие запланировано на сентябрь и станет основным этапом совместной подготовки армий двух стран в этом году. В настоящее время российские и белорусские военные завершают подготовку к маневрам.
Заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебеко заявил: «Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов». Он также отметил, что подобные учения проходят раз в два года, чередуясь между Белоруссией и Россией.
Один из прибывших российских военных сообщил, что их соединение неоднократно участвовало в международных учениях с белорусскими коллегами, а главное отличие учения «Запад-2025» – высокая маневренность войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили проведение учений «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений «Запад-2025».