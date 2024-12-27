Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед Россией
Премьер Дании Фредериксен запаслась консервами из-за страха перед Россией
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заполнила запасы консервов и предметов первой необходимости, чтобы прожить три дня, следуя рекомендациям по подготовке к кризисным ситуациям и опасаясь атак со стороны России, сообщает телерадиокомпания DR.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о запасе консервов и других предметов первой необходимости для трехдневного выживания в случае кризиса, передает РИА «Новости». Это связано с рекомендациями, которые датское Агентство по чрезвычайным ситуациям распространило среди населения.
Властями было рекомендовано каждому жителю иметь запасы воды, продуктов, аптечку и другие необходимые вещи, такие как теплая одежда, фонарик и радиоприемник.
Фредериксен в интервью датской телерадиокомпании DR отметила, что следует этим рекомендациям и считает их важными для безопасности. Премьер считает, что датчане должны оставаться сплоченными в подготовке к возможным угрозам, хотя и подчеркнула, что речь не идет о прямой угрозе нападения на Данию. Вместо этого она выделила риск кибер- или гибридной атаки как основной фактор подготовки.
Ранее Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, однако Фредериксен решила перестраховаться в условиях нестабильной международной обстановки. Глава правительства Дании подчеркнула важность готовности и выполнения рекомендаций властей в случае кризисной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин обратил внимание на важность недопущения запугивания людей угрозой третьей мировой войны, ранее СМИ передавали аналогичные заявления, что такая риторика может быть вредной для общества, также он подчеркнул необходимость сдержанности в международных делах, особенно в условиях глобальной нестабильности.