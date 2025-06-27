МИД сообщил о трудностях мемориальной работы из-за русофобии Запада

Tекст: Вера Басилая

По словам Чхиквадзе, мемориальная работа российских дипломатических и консульских представительств в Европе осложнена из-за русофобской политики, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что проект фонда «Чтим и помним» параллельно усиливает действия дипмиссий по сохранению исторической правды и памяти о советских воинах, освобождавших европейские страны от нацистов.

Чхиквадзе напомнил, что, по данным Минобороны России, в европейских странах погибло более 2,5 млн советских военнослужащих, но точное число захоронений и имена погибших до сих пор не установлены.

Военно-мемориальная деятельность включает уточнение персональных данных, создание поименных списков погибших, а также поиск пропавших без вести и неизвестных захоронений. По словам Чхиквадзе, эти задачи крайне важны для сохранения исторической и человеческой памяти о героях.

На сегодняшний день фонд опубликовал уточненные списки на 203 285 советских воинов после сверки с архивными документами.

«В 2025 году будет проверено и опубликовано дополнительно не менее 60 тыс. новых имен», – сообщил Чхиквадзе.

Ранее в посольстве России сообщили, что попытка вандализма в отношении памятника красноармейцам в швейцарском Базеле произошла накануне Дня Победы, а последствия оперативно устранили местные власти.

В столице Эстонии задержаны двое несовершеннолетних, которые нанесли белой краской надписи на монумент «Бронзовый солдат» в ночь на 10 мая.

За последний год в европейских странах зафиксировали десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.