В Таллине задержали вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»

  • Новость часаУиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Эксперимент по регулированию использования электросамокатов предложили начать с Москвы
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины
    Названа должность генерала Суровикина в Алжире
    Минобороны Ливии объявило о завершении операции в Триполи
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

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    13 мая 2025, 09:25 • Новости дня

    В Таллине задержали вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Эстонии задержаны двое несовершеннолетних, которые нанесли белой краской надписи на монумент «Бронзовый солдат» в ночь на 10 мая.

    Полиция Эстонии задержала двух несовершеннолетних вандалов, осквернивших памятник советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине, сообщила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

    Полиция установила личности, осквернивших памятник «Бронзовый солдат», они задержаны», – заявила Тоатер.

    Вечером 10 мая полиция Таллина обнаружила на монументе надписи, нанесенные белой краской. По факту вандализма начато расследование, отмечает ТАСС. На следующий день была организована очистка памятника.

    Городские власти отмечают, что монумент уже не первый раз страдает от рук злоумышленников. «Бронзовый солдат» установлен в честь советских воинов, павших во время освобождения Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники изрисовали монумент Бронзового солдата в столице Эстонии.

    За последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

    10 мая 2025, 19:41 • Новости дня
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.

    В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.

    Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.

    «Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».

    Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.

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    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу из Ташкента уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    @ Максим Зарецкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В одной из школ Чиланзарского района Ташкента учительнице начальных классов пришлось покинуть работу после попытки провести урок к 9 Мая вместо математики, сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.

    В день инцидента, 8 мая 2025 года, педагог вместо урока математики в 4 «Г» классе решила провести с четвероклассниками занятие, посвященное Дню памяти и почестей. По информации ведомства, администрация школы сразу же предупредила учителя о недопустимости подобных мероприятий во время учебных часов, передает РИА «Новости».

    В комментарии управления отмечается, что инициатива педагога не была одобрена и проведена без уведомления администрации. Власти Ташкента подчеркнули, что официально в Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей, а не День Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

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    10 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

    По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

    Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

    Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

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    10 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве.

    Представителям этих государств был объявлен официальный демарш, передает «Российская газета».

    Первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица сообщил, что Киев считает участие иностранных лидеров в праздничных мероприятиях на Красной площади «недружественным шагом».

    Также Кислица заявил о недопустимости подобных визитов и подчеркнул, что Украина ожидает разъяснений от соответствующих стран.

    В Москве состоялся парад Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – участники СВО.

    На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

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    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    11 мая 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не раз выступала с инициативами по прекращению огня, но Киев их саботировал, как произошло и с объявленным на День Победы перемирием, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

    При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

    Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

    Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

    «Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

    «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

    Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

    Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

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    10 мая 2025, 21:44 • Новости дня
    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского с извинениями

    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    К памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда-фронтовика Владимира Зеленского Семена с подписью, осуждающей его внука.

    Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, к памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда Владимира Зеленского, Семена Зеленского, с подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя».

    Семен Зеленский был участником Великой Отечественной войны. Он добровольно отправился на фронт в 17 лет до занятия Кривого Рога немецкой армией в августе 1941 года. В 1942 году Семен Зеленский окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командировать взвод минометов в 153-ю стрелковую дивизию.

    Военный историк Андрей Смирнов уточнил, что Семен Зеленский сражался на Юго-Западном фронте, прошел через Левобережную Украину, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Одессы, форсировал Днестр, командовал стрелковой ротой на 1-м Белорусском фронте.

    В июле 1944 года Семен Зеленский отличился при переправе через Западный Буг, а завершил боевой путь во время штурма Зееловских высот и на улицах Берлина 2 мая 1945 года. За проявленный героизм он был награжден двумя орденами Красной Звезды.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский в День Победы не будет чтить память деда-фронтовика, потому что предал его и ветеранов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский возненавидел День Победы.

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    10 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Школьницы в Белоруссии показали неприличные жесты во время салюта на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    В Могилеве несколько школьниц сняли видео с неприличными жестами на фоне праздничного салюта ко Дню Победы, их личности устанавливают силовики.

    В Могилеве разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео с неприличными жестами школьниц на фоне салюта в честь Дня Победы, передает канал «360».

    Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участниц произошедшего.

    Видеоролик вызвал негативную реакцию среди жителей города, учитывая трагическую историю Белоруссии в годы войны, когда страна потеряла треть населения и подверглась более чем 180 карательным операциям со стороны гитлеровцев.

    Ранее в Южно-Сахалинске подростков задержали за осквернение Вечного огня.

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    10 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Подростки растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка по факту осквернения флага с георгиевской лентой несовершеннолетними в Обнинске, сообщило СУ СК по Калужской области. Как сообщали СМИ, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой.

    Как сообщило ведомство в Telegram, в Сети появилась информация о том, что «в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы». Их личности установлены, процессуальные действия ведутся с ними и их родителями. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по статье о публичном осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества (статья 354.1 УК о реабилитации нацизма).

    Об инциденте сообщили в соцсетях местные жители, выразив возмущение произошедшим. На опубликованных снимках запечатлены двое детей, которые надругались над символом воинской славы, передает РЕН ТВ.

    Напомним, следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма

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    10 мая 2025, 23:31 • Новости дня
    Песков опроверг сообщения о планах Путина «взорвать американский прайм-тайм»

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения в соцсетях о том, что пресс-подход президента России Владимира Путина по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «взорвет американский прайм-тайм», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал соответствующие заявления, появившиеся в соцсетях. Он отметил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать». «Мы ничего не собираемся взрывать», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор.

    Заявление для прессы Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил позднее Песков. «Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Песков заявил, что Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

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    11 мая 2025, 02:35 • Новости дня
    Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
    Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейские военные, которые помогали освобождать Курскую область, проявили мужество и героизм, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что северокорейские военные «добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима», передает ТАСС.

    «Подчеркну, проявили мужество и героизм, действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», – сказал он.

    Путин рассказал, что с радостью лично выразил благодарность военачальникам Корейской народной армии. Также он был рад «передать самые теплые слова» солдатам и командирам северокорейского спецназа, который воевал в Курской области.

    Напомним, командиры подразделений КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве. Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы.

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    11 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    «Бессмертный полк» собрал более 7 млн участников по всей стране

    Tекст: Ольга Иванова

    В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 7 млн участников шествия «Бессмертного полка» прошли по улицам 57 регионов России.

    В День Победы, 9 мая, шествие «Бессмертного полка» собрало более 7 млн человек в 57 регионах России. В Петербурге в акции приняли участие более 1 млн 100 тыс. человек, в Челябинске – 200 тыс., в Уфе – 180 тыс., в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге – по 150 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом выросло число участников в городах Астрахань, Киров, Калининград, Петрозаводск и Тюмень.

    В шествии участвовали жители освобожденных Мелитополя и Мариуполя, массовые колонны прошли по улицам Хабаровска, Якутска, Ставрополя, Перми и Кемерова. К «Бессмертному полку» присоединились тысячи детей и подростков в «Артеке», «Океане», «Смене» и жители федеральной территории Сириус.

    Международная акция памяти прошла в 120 странах и более 260 городах мира, включая Вашингтон и Пусан, где шествие состоялось впервые за шесть лет. В Кишиневе вышло более 30 тыс. человек, в Бишкеке – 40 тыс., в Белграде, Ереване и на Кипре – по 10 тыс. участников. В Пекине и Вифлееме в «Бессмертном полке» участвовало более 1200 человек.

    Шествие поддержали и российские зимовщики на станции «Восток» в Антарктиде при минус 70 градусах, а также полярники на Шпицбергене. С борта Международной космической станции нынешние космонавты поздравили россиян со Знаменем Победы и портретами героев-космонавтов, заявив: «Мы помним и гордимся теми, кто принес миру Победу».

    Акция «Бессмертного полка» прошла в крупнейших городах Германии, Италии, Франции, Испании, Турции и Аргентины. Организаторы отмечают: участие миллионов людей в России и за рубежом подтверждает, что память о героях Великой Отечественной войны остается священной для многих семей и объединяет разные страны.

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    11 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил зарубежных участников торжеств по случаю 80-летия Победы
    Путин поблагодарил зарубежных участников торжеств по случаю 80-летия Победы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли в них участие.

    На праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были представлены 29 зарубежных делегаций, передает РИА «Новости».

    «Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом», – сказал Путин, пояснив, что речь идет и о «воинах Китая», и об «участниках антифашистского сопротивления в Европе», и о «бойцах народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также о «добровольцах из стран Латинской Америки».

    «С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира», – заявил он.

    Путин заявил, что его переговоры на полях юбилея Победы были насыщенными и содержательными. По его словам, широкое участие лидеров стран и международных организаций в праздновании свидетельствует о консолидации вокруг общей Победы над нацизмом. В торжествах приняли участие 27 глав государств. Россия признательна 13 государствам, которые направили парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве, сказал президент.

    Он сообщил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине затрагивался в ходе переговоров в Кремле в эти дни. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта.

    Путин назвал китайского лидера Си Цзиньпина главным гостем торжественных мероприятий в Москве и подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.

    Путин заявил, что те, кто приехал в Россию на 9 мая – лидеры по характеру и своим убеждениям, а их пытались запугать те, кто хочет возвести в ранг героев пособников Гитлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин завершил четырехдневную серию международных встреч, в ходе которой провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций.

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    12 мая 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова заявила о борьбе России и Китая за правду о Второй мировой войне

    Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю Второй мировой войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на единство России и Китая в вопросе сохранения памяти о героизме народов Второй мировой войны.

    Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью русско-китайскому культурному центру «Жар-птица», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только Россия и Китай «сражаются за историческую память», в то время как США, Франция и Британия, по словам Захаровой, действуют в противоположном направлении и стремятся переписать историю.

    «Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны – Россия и Китай. Это правда. Потому что три страны – Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, сражаются ровно за противоположность, чтобы переписать эту историю», – сказала Захарова.

    Дипломат отметила, что с каждым годом становится все меньше ветеранов и свидетелей войны, что, по ее мнению, Запад стремится использовать для искажения итогов войны. Захарова заявила, что после ухода последних свидетелей страны Запада намерены «полностью переписать историю, отказаться от итогов Нюрнберга и снести памятники».

    Она подчеркнула, что такие действия приведут к возвращению «к временам империализма, колониализма, но уже на новом уровне», что Захарова назвала «новым дном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после возложения цветов к плите «Дух Эльбы» заявила, что страны Запада страдают «исторической амнезией».

    Захарова публиковала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Британии к нацизму. Она также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, отметив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

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