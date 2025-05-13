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В Таллине задержали вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»
В столице Эстонии задержаны двое несовершеннолетних, которые нанесли белой краской надписи на монумент «Бронзовый солдат» в ночь на 10 мая.
Полиция Эстонии задержала двух несовершеннолетних вандалов, осквернивших памятник советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине, сообщила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.
Полиция установила личности, осквернивших памятник «Бронзовый солдат», они задержаны», – заявила Тоатер.
Вечером 10 мая полиция Таллина обнаружила на монументе надписи, нанесенные белой краской. По факту вандализма начато расследование, отмечает ТАСС. На следующий день была организована очистка памятника.
Городские власти отмечают, что монумент уже не первый раз страдает от рук злоумышленников. «Бронзовый солдат» установлен в честь советских воинов, павших во время освобождения Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники изрисовали монумент Бронзового солдата в столице Эстонии.
За последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.