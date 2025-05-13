В Таллине задержали вандалов, осквернивших памятник «Бронзовый солдат»

Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

Tекст: Антон Антонов

«Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

«Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

«Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

