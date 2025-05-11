Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
В Таллине осквернили монумент освободителям от фашистов
Неизвестные злоумышленники изрисовали известный монумент Бронзового солдата в столице Эстонии, оставив на нем белую краску и надписи на эстонском языке, сообщили СМИ.
Инцидент произошел на кладбище Сил обороны в Таллине, сообщает Postimees со ссылкой на правоохранительные органы. Неизвестные осквернили памятник, известный как Бронзовый солдат, исписав скульптуру белой краской и оставив надписи по обе стороны от монумента, передает РИА «Новости».
Руководитель местного оперативного бюро Вайко Вахер заявил, что по факту произошедшего начато производство о проступке. Вахер рассказал, что вандалов было двое, их личности не установлены.
Отмечается, что Эстонский военный музей будет заниматься очисткой памятника.
Ранее в посольстве России сообщили, что попытка вандализма в отношении памятника красноармейцам в швейцарском Базеле произошла накануне Дня Победы, последствия оперативно устранили местные власти.
3 мая в Болгарии злоумышленники повредили мемориал советским морякам-подводникам у Варны, разбив мраморную плиту и облив памятник краской.
Напомним, посол по особым поручениям МИД Михаил Ванин сообщил, что за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.