Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Посол в Дании заявил о пресечении захватов танкеров с нефтью Балтийском море
Посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя обсуждение странами Балтийского моря возможной конфискации танкеров с российской нефтью, заявил, что любые попытки пиратства в отношении российских судов будут пресекаться.
Барбин отметил, что любые действия, направленные на нанесение ущерба интересам России, уже встречали и впредь будут встречать жесткий отпор, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что напряженность в регионе возникла из-за действий стран Евросоюза и НАТО, которые стараются «удушить» Россию с помощью санкций, в том числе против танкерного флота. По его словам, западные страны пытаются переложить вину за ухудшение ситуации в регионе на Россию.
Посол добавил, что ключом к нормализации ситуации на Балтике станет отказ Запада от политики эскалации и подготовки к прямой конфронтации с Россией. Пока этого не произойдет, спад напряженности в регионе ожидать не стоит, а заявления ЕС и НАТО о якобы заботе о морской безопасности он назвал лицемерием.
Напомним, в Балтийском море начались масштабные учения, в которых задействованы более 20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из нескольких военных округов.