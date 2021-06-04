Как России наказать Данию

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НОВОСТЬ ЧАСА

Столтенберг заявил о контактах с Москвой для созыва встречи Совета Россия – НАТО

7 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Когда начнутся поставки газа по «Северному потоку – 2»

«Северный поток-2» готов принимать первый газ Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Самый страшный сон Украины стал явью. Укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Это значит, что после испытаний по ней пойдет первый российский газ в Европу и случиться это может уже в августе. Не за горами и вторая нитка. По ней газ пойдет к началу отопительного сезона, считают эксперты. Это радостная новость не только для акций Газпрома, но и для самих европейцев. Подробности...
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Сбежавшему на Украину Гудкову грозит смертельная опасность

Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России Евгений Разумный/
Ведомости/ТАСС
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. Оказавшись в Киеве, он назвал свое решение «серьезным и сложным». По мнению экспертов, такой шаг может обернуться для Гудкова не только негативными политическими последствиями, но и может стать трагическим. Почему экс-депутат отправился именно в Киев и как это повлияет на его будущее? Подробности...
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России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
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Как долго продлится распря Белоруссии и Украины

В сложных ситуациях Белоруссия поддерживала Украину, напомнили в Минске Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
После значительной деградации отношений между Белоруссией и Украиной и ввода странами экономических ограничений в адрес друг друга, Минск заявил о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату». Почему Лукашенко протягивает руку дружбы Зеленскому и готова ли Украина поступиться «европейской солидарностью» ради выгодных отношений с Белоруссией? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
В то время, когда вся мировая пропагандистская машина захлебывалась лаем «Дни режима Асада сочтены», из уст сирийских министров, военачальников, самого президента мы слышали: «Время работает на нас». И оно сработало. Подробности...
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Вирус помог правительствам приземлить человечество

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
«Золотой век» свободы передвижения оказался недолгим. Но его преимущества были столь впечатляющими, что их потеря выглядит сейчас весьма трагично. Подробности...
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Пушкин – это русская победа над временем

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня день рождения одного из величайших русских людей, когда-либо живших. Он дал ответы на «проклятые вопросы» своего времени, да и всей истории в целом. Ответы, которые он завещал и всей, рожденной им, русской литературе, и русскому народу, в дух которого и его победу над временем и «тьмой низких истин», несомненно, верил. Подробности...
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Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

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«Бандеровцы» против «Брата»

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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Вадим Трухачёв

    Как России наказать Данию

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		4 июня 2021, 17:44

    В последнее время небольшие страны Европы становятся поставщиком неприятных для России новостей. На сей раз они пришли из Дании. Страна отказалась пускать к себе российских болельщиков, которые собирались прилететь на игру Евро-2021 в Копенгаген. Причина – отнюдь не футбольная. Датский МИД дал понять, что готов пустить в страну только тех, кто привился сертифицированными в ЕС вакцинами. Как известно, «Спутник» в этот перечень не входит.

    Такие действия явно контрастируют с тем, как повела себя Россия. Наша страна готова пустить в Петербург всех привитых болельщиков – хотя понятно, что они «укололись» явно не российскими вакцинами. Кроме того, «Спутником» привились жители входящей в Шенгенскую зону Венгрии, Словакии и Сан-Марино. Наконец, речь идёт о континентальном турнире, где участвуют в том числе и те, кто не входит в ЕС. Поэтому очевидно, что датские власти руководствовались чисто политическими мотивами.

    Выходка выглядит как явный плевок в сторону России со стороны маленького северного королевства. Однако, если приглядеться к датской политике последних 20 лет, всякое удивление пропадёт. Эта страна проводит подчёркнуто антироссийскую линию. Можно вспомнить только один случай, когда Дания прислушалась к российским доводам – о нем чуть ниже. Более последовательно против России выступают разве что Британия, Польша и три прибалтийских страны.

    Скатывание российско-датских отношений к крайне низкому уровню случилось давно, ещё в 2002 году. В октябре того года, когда в Москве разворачивалась драма с заложниками «Норд-Оста», в Копенгагене с ведома датских властей прошёл так называемый Всемирный чеченский конгресс, где главным гостем стал эмиссар боевиков Ахмед Закаев. И в знак протеста тогда Владимир Путин отменил визит в Данию. Так что двусторонние связи понесли урон задолго до 2014 года.

    Во многом виной тому – поведение многолетнего премьера Дании, бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Именно благодаря ему датчане постоянно находились в числе тех, кто крайне резко высказывался о российской политике. Достаточно сказать, что он открыто назвал Россию «противником», и захотел увидеть в рядах Североатлантического альянса не только Украину, но и Белоруссию. Кстати, в Киеве он тоже успел немного поработать – советником Петра Порошенко.

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Однако дело не только в Фоге Расмуссене. Отношения с Данией оставляли желать лучшего и при его преемниках. Так, датские руководители после 2014 года остались единственными в Северной Европе, кто демонстративно отказывается встречаться с российскими коллегами. Скажем, в 2019 году на Арктический форум в Россию приезжали премьеры Швеции и Норвегии, которых к друзьям нашей страны точно не отнесёшь, а из высокопоставленных датчан не приехал никто. Так что нынешний околофутбольный демарш кажется вполне естественным.

    Тот самый единственный раз, когда Дания всё-таки делала шаги навстречу России – строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако в обоих случаях датчане выдавали разрешение на прокладку труб последними. Бывший премьер Ларс Лёкке Расмуссен затягивал процесс, как мог. И лишь с приходом к власти летом 2019 года нынешнего премьера Метте Фредериксен (она женщина) процесс удалось сдвинуть с мёртвой точки, и датчане дали добро на укладку труб.

    Во многом такая антироссийская политика Дании объясняется очень тесными связями с США. Её вполне можно считать самой проамериканской страной Западной Европы после Британии. Лишним тому подтверждением стал вскрывшийся недавно факт, что датские спецслужбы по просьбе американских коллег следили за руководителями Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Понятно, что такую миссию американцы могли поручить только самому доверенному партнёру.

    Дания на протяжении многих лет оставалась оплотом США в Европе, полностью следуя американской линии. Скажем, родственная ей Норвегия вывела войска из Ирака, а Швеция и вовсе была среди критиков американских действий в этой стране. Найти примеры несогласия с американцами норвежцев и (особенно) шведов вполне можно. В случае с Данией такой пример приходит на память только один. Она лишь отказалась продать США Гренландию. Всё.

    Стоит добавить, что Дания несёт не все обязательства по членству в ЕС. Так, она может не пускать к себе по визе, выданной в другой стране «шенгена». Входящие в состав королевства Гренландия и Фарерские острова вообще не входят в Евросоюз. Датчане оказались единственными, кроме англичан, кто не присоединился к оборонной программе ЕС PESCO. И все эти вещи объясняются особыми связями со странами Северной Америки.

    Что касается России, то у Дании был большой «зуб» на Советский Союз. Достаточно вспомнить о тесных связях датской королевской семьи с домом Романовых, и о том, что императрица Мария Фёдоровна после гибели семьи Николая II доживала свой век в родной Дании. Инерция восприятия России, как продолжательницы СССР, никуда не делась, а по мере ухудшения отношений нашей страны с Западом только обрастает новыми вводными. И теперь «крайними» стали российские болельщики.

    Весь вопрос в том, как ответить Дании на столь вызывающие действия. Даже сам факт ответа здесь должен стать прецедентом. Ведь России приходится иметь дело с государством, которое по уровню доходов населения богаче Германии. С государством, которое не зависит от поставок нефти и газа из России. С государством, которое не входит в число крупных экономических партнёров нашей страны. С государством, которое имеет рычаги влияния и в ЕС, и в НАТО, и не является чьим-либо «вассалом».

    Первое, что приходит в голову – закрыть датчанам въезд в Россию до тех пор, пока наших граждан не начнут пускать в Данию. Второе – закрыть воздушное пространство России для полётов датских самолётов, пока «вакцинный» запрет на въезд не снимут. Лично я перестал пить пиво Tuborg и Carlsberg, хотя, откровенно говоря, и раньше его не любил. Конечно, разорительными для датчан такие меры не будут, однако они должны понять, что Россия не даст в обиду собственных граждан.

    Вопрос ответа на выпад со стороны Дании – это вопрос российского престижа. Россия в который раз уже получает неприятные новости из небольших европейских стран. Пора заставить их заплатить за антироссийскую политику и демонстративные антироссийские жесты. Заплатить, даже если ущерб для той же Дании будет небольшим. Сам факт российского ответа станет для датчан неприятной новостью.

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