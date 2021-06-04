Как России наказать Данию

В последнее время небольшие страны Европы становятся поставщиком неприятных для России новостей. На сей раз они пришли из Дании. Страна отказалась пускать к себе российских болельщиков, которые собирались прилететь на игру Евро-2021 в Копенгаген. Причина – отнюдь не футбольная. Датский МИД дал понять, что готов пустить в страну только тех, кто привился сертифицированными в ЕС вакцинами. Как известно, «Спутник» в этот перечень не входит.

Такие действия явно контрастируют с тем, как повела себя Россия. Наша страна готова пустить в Петербург всех привитых болельщиков – хотя понятно, что они «укололись» явно не российскими вакцинами. Кроме того, «Спутником» привились жители входящей в Шенгенскую зону Венгрии, Словакии и Сан-Марино. Наконец, речь идёт о континентальном турнире, где участвуют в том числе и те, кто не входит в ЕС. Поэтому очевидно, что датские власти руководствовались чисто политическими мотивами.

Выходка выглядит как явный плевок в сторону России со стороны маленького северного королевства. Однако, если приглядеться к датской политике последних 20 лет, всякое удивление пропадёт. Эта страна проводит подчёркнуто антироссийскую линию. Можно вспомнить только один случай, когда Дания прислушалась к российским доводам – о нем чуть ниже. Более последовательно против России выступают разве что Британия, Польша и три прибалтийских страны.

Скатывание российско-датских отношений к крайне низкому уровню случилось давно, ещё в 2002 году. В октябре того года, когда в Москве разворачивалась драма с заложниками «Норд-Оста», в Копенгагене с ведома датских властей прошёл так называемый Всемирный чеченский конгресс, где главным гостем стал эмиссар боевиков Ахмед Закаев. И в знак протеста тогда Владимир Путин отменил визит в Данию. Так что двусторонние связи понесли урон задолго до 2014 года.

Во многом виной тому – поведение многолетнего премьера Дании, бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Именно благодаря ему датчане постоянно находились в числе тех, кто крайне резко высказывался о российской политике. Достаточно сказать, что он открыто назвал Россию «противником», и захотел увидеть в рядах Североатлантического альянса не только Украину, но и Белоруссию. Кстати, в Киеве он тоже успел немного поработать – советником Петра Порошенко.

Однако дело не только в Фоге Расмуссене. Отношения с Данией оставляли желать лучшего и при его преемниках. Так, датские руководители после 2014 года остались единственными в Северной Европе, кто демонстративно отказывается встречаться с российскими коллегами. Скажем, в 2019 году на Арктический форум в Россию приезжали премьеры Швеции и Норвегии, которых к друзьям нашей страны точно не отнесёшь, а из высокопоставленных датчан не приехал никто. Так что нынешний околофутбольный демарш кажется вполне естественным.

Тот самый единственный раз, когда Дания всё-таки делала шаги навстречу России – строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако в обоих случаях датчане выдавали разрешение на прокладку труб последними. Бывший премьер Ларс Лёкке Расмуссен затягивал процесс, как мог. И лишь с приходом к власти летом 2019 года нынешнего премьера Метте Фредериксен (она женщина) процесс удалось сдвинуть с мёртвой точки, и датчане дали добро на укладку труб.

Во многом такая антироссийская политика Дании объясняется очень тесными связями с США. Её вполне можно считать самой проамериканской страной Западной Европы после Британии. Лишним тому подтверждением стал вскрывшийся недавно факт, что датские спецслужбы по просьбе американских коллег следили за руководителями Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Понятно, что такую миссию американцы могли поручить только самому доверенному партнёру.

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Дания на протяжении многих лет оставалась оплотом США в Европе, полностью следуя американской линии. Скажем, родственная ей Норвегия вывела войска из Ирака, а Швеция и вовсе была среди критиков американских действий в этой стране. Найти примеры несогласия с американцами норвежцев и (особенно) шведов вполне можно. В случае с Данией такой пример приходит на память только один. Она лишь отказалась продать США Гренландию. Всё.

Стоит добавить, что Дания несёт не все обязательства по членству в ЕС. Так, она может не пускать к себе по визе, выданной в другой стране «шенгена». Входящие в состав королевства Гренландия и Фарерские острова вообще не входят в Евросоюз. Датчане оказались единственными, кроме англичан, кто не присоединился к оборонной программе ЕС PESCO. И все эти вещи объясняются особыми связями со странами Северной Америки.

Что касается России, то у Дании был большой «зуб» на Советский Союз. Достаточно вспомнить о тесных связях датской королевской семьи с домом Романовых, и о том, что императрица Мария Фёдоровна после гибели семьи Николая II доживала свой век в родной Дании. Инерция восприятия России, как продолжательницы СССР, никуда не делась, а по мере ухудшения отношений нашей страны с Западом только обрастает новыми вводными. И теперь «крайними» стали российские болельщики.

Весь вопрос в том, как ответить Дании на столь вызывающие действия. Даже сам факт ответа здесь должен стать прецедентом. Ведь России приходится иметь дело с государством, которое по уровню доходов населения богаче Германии. С государством, которое не зависит от поставок нефти и газа из России. С государством, которое не входит в число крупных экономических партнёров нашей страны. С государством, которое имеет рычаги влияния и в ЕС, и в НАТО, и не является чьим-либо «вассалом».

Первое, что приходит в голову – закрыть датчанам въезд в Россию до тех пор, пока наших граждан не начнут пускать в Данию. Второе – закрыть воздушное пространство России для полётов датских самолётов, пока «вакцинный» запрет на въезд не снимут. Лично я перестал пить пиво Tuborg и Carlsberg, хотя, откровенно говоря, и раньше его не любил. Конечно, разорительными для датчан такие меры не будут, однако они должны понять, что Россия не даст в обиду собственных граждан.

Вопрос ответа на выпад со стороны Дании – это вопрос российского престижа. Россия в который раз уже получает неприятные новости из небольших европейских стран. Пора заставить их заплатить за антироссийскую политику и демонстративные антироссийские жесты. Заплатить, даже если ущерб для той же Дании будет небольшим. Сам факт российского ответа станет для датчан неприятной новостью.