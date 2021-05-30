Спецслужбы Дании шпионили для США за Меркель и Штайнмайером

Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком, сообщила Suddeutsche Zeitung.

По сведениям издания, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими министерством иностранных дел, минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК, передает РИА «Новости».

Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.

Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель.