«Северный поток – 2» поставил Байдена в трудное положение

Советник Байдена Николас Бернс предложил европейским партнерам «Северного потока – 2» приостановить санкции против газопровода. При этом он, правда, выдвинул некоторые условия Германии. Берлин уже заявил о готовности к переговорам. Найдет ли новая администрация Белого дома с Берлином компромисс по газопроводу и будет ли «Северный поток – 2» достроен без угрозы введения санкций со стороны США?

Советник Джо Байдена Николас Бернс, который консультировал избранного президента США во время недавней кампании, подсказал своему боссу решение относительно проекта «Северный поток – 2». Соединенные Штаты приостанавливают действие санкций в отношении участников строительства газопровода, а европейцы в ответ приостанавливают само строительство.

О предложении советника Байдена сообщило авторитетное германское деловое издание Handelsblatt. Бернс считает, что такая взаимная подморозка даст возможность команде Байдена доверительно говорить с правительством ФРГ и другими участниками газового проекта. Напомним, что США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2».

В Берлине хотя и не дали конкретного комментария по поводу формулы Бернса, но заверили, что сильно заинтересованы в обсуждении с новой командой Белого дома вопроса строительства газопровода. Глава германской дипломатии Хайко Маас напомнил: власти США, принимая в декабре решение об очередных санкциях против проекта, указали на то, что перед введением в силу новых ограничений проведут «консультации на правительственном уровне».

Одновременно с сообщениями из Вашингтона и Берлина, стало известно, что оператор проекта «Северный поток ­– 2» – консорциум Nord Stream 2 AG (51% акций принадлежит Газпрому) решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода. Представитель консорциума в комментарии Handelsblatt сослался на необходимость проверить техническое оснащение. По словам представителя компании, эта работы займут как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или в начале февраля. Впрочем, в экспертной среде корректировку позиции Nord Stream 2 AG (а фактически, позиции российской стороны проекта) связали с заявлениями Бернса и Мааса.

Новые ограничения, вступившие в силу в Новый год, как и ранее, были включены в оборонный бюджет Соединенных Штатов. Принятые ранее санкции уже сказались на ходе проекта – трубоукладчики компании Allseas сразу остановили работы, и сооружение газопровода было заморожено на целый год. Только в декабре 2020-го стройка возобновилась силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Работы там неглубоководные, поэтому они не попадают под санкции.

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В пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило до конца весны разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода «Северный поток – 2». Ожидается, что следом возобновится укладка труб на датском участке силами и «Фортуны», и другого трубоукладчика – судна «Академик Черский». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, завершение этого участка будет означать окончание строительства «Северного потока – 2». Но как только здесь начнутся работы, американские санкции сразу могут быть применены.

В четверг в Копенгагене сообщили, что строительство газопровода в водах Дании возобновится на этой неделе. Однако в пятницу стало известно, что «Фортуна», которая в этот день должна была начать там работу, остановилась недалеко от немецкого порта Росток. «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сообщил представитель Nord Stream 2 AG.

«То, что консорциум-оператор объявил о приостановке строительства, может означать – компании, участвующие в этом проекте, хотят дождаться результатов переговоров Вашингтона и Берлина, и не хотят рисковать в сложившейся ситуации неопределенности», – полагает научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Совет консультанта Байдена Бернса (который, впрочем, еще не назначен на официальную должность в администрации) тоже связан с предстоящими американо-германскими переговорами, но является чисто риторическим и тактическим ходом. Его не следует считать реальным сигналом о готовности Белого дома к компромиссам в этом вопросе», – отметил Лукьянов. По его мнению, заявление Бернса говорит лишь о том, что новая администрация Белого дома желает продемонстрировать иную политическую стилистику, отличную от стиля Дональда Трампа.

Пришедшая к власти администрация Соединенных Штатов, по мнению экспертов, пытается представить вопрос о «Северном потоке-2» как проблему исключительно американо-германских отношений, полагают эксперты. «Вашингтон заинтересован в восстановлении хороших отношений с Берлином, после их охлаждения во время президентства Трампа», – отметил Лукьянов.

«В нынешней ситуации избранный президент Джо Байден просто старается показать Германии и всей Европе, что он не Трамп,

что он не станет называть европейских партнеров жуликами и указывать, что делать. Байден пытается продемонстрировать – он нормальный дипломатичный политик, который будет учитывать европейские интересы взамен на поддержку американских интересов со стороны Европы», – в свою очередь указал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом заявление Бернса и подобные ему сигналы в адрес Европы, отнюдь не следует воспринимать как дружественные жесты США в адрес России, полагают эксперты. «С уходом Трампа и приходом Байдена ничего принципиально не изменится в треугольнике отношений США-Германия-Россия по отношению к «Северному потоку-2», – подчеркнул Лукьянов. – Никуда не делся прошлый консенсус, сформированный и в Конгрессе, и в двух партиях США относительно того, что русский газ Европе больше не нужен и любые новые газопроводы из России – это «потакание Путину и его экспансии». И в этом смысле, демократы от республиканцев ничем не отличаются».

Дело не только в намерении Байдена поддерживать геополитическое давление на Россию, но и в сугубо экономических интересах США в Европе, отмечают эксперты. «Сначала американцы хотят запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит перекрыть, ограничив поставки российского газа в Европу. Тогда цены на газ в Европе вырастут, освободится доля на рынке, и США смогут поставлять туда свой СПГ (сжиженный природный газ), – пояснил Юшков. – Но если растут цены на газ, то растут и цены на конечные продукты, а значит, европейские товары станут менее конкурентоспособными по сравнению с более дешевыми американскими». Эксперт отметил, что именно поэтому европейцы воспринимают санкции против «Северного потока - 2» как инструмент давления на экономики стран ЕС, а не только на Россию.

Заметим, что в Берлине не ожидают, что Байден всерьез изменит отношение Соединенных Штатов к участию Германии в «Северном потоке».

«Не Трамп и не Байден хотели приостановить этот проект. Это решение Конгресса, двух партий. И это бизнес-интересы США,

которые хотят продавать в Европу свой СПГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

Байден сейчас оказался в сложной ситуации, заметил берлинский эксперт. Избранный лидер США не может начинать свое президентство, разругавшись с Германией и почти со всей Европой. «В то же самое время Байден должен подчиняться Конгрессу, который давит на него и заставляет идти на жесткие меры. Я не знаю, как Байден будет выкручиваться», – говорит Рар.

Немцы тоже не отступят. «Германия – не банановая республика. Немцы поддерживают строительство газопровода. Но практически все идет к тому, что решение за Байденом: хочет ли он конфликтовать с Германией и спровоцировать серьезный кризис в отношениях с Европой или он будет просить конгрессменов повременить с санкциями ради поиска компромисса», – считает Рар.

«Конечно, Ангела Меркель хочет обсудить с новой администрацией Белого дома вопрос о «Северном потоке – 2», поскольку разногласия остаются и немцы желают убедить американцев, что им не нужно препятствовать завершению проекта. Трампа убедить было невозможно – он твердо стоял на своем. В Берлине полагают, что с Байденом это будет сделать проще», – говорит Лукьянов, добавляя, что никаких гарантий при этом у Меркель нет. Собеседник делает осторожный прогноз, что газопровод все же будет достроен, поскольку остался совсем небольшой участок. При этом эксперт делает оговорку, что в нынешней мировой ситуации стопроцентно прогнозировать чего-то сложно. «В любом случае, у проекта сейчас будут препоны просто на каждом шагу», – уверен он.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отрицает, что успешное завершение этого газопровода может улучшить отношения России и Германии. «Наши отношения сильно деградировали», – констатирует он. При этом политолог предсказывает, что в противоположном случае ухудшение неизбежно: «Если Берлин капитулирует перед требованиями Вашингтона, то это станет мощнейшим ударом по отношениям Берлина и Москвы и будет иметь серьезные последствия».