«Северный поток – 2» поставил Байдена в трудное положение

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15 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мы знаем о Казахстане далеко не всё

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
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Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...
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Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...
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Сталин или шаурма?

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Второй импичмент Трампа: главное

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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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    «Северный поток – 2» поставил Байдена в трудное положение

    «Северный поток – 2» вновь оказался в подвешенном состоянии    15 января 2021, 22:00
    Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS
    Текст: Ирина Яровая
    Андрей Самохин,
    Андрей Резчиков

    Советник Байдена Николас Бернс предложил европейским партнерам «Северного потока – 2» приостановить санкции против газопровода. При этом он, правда, выдвинул некоторые условия Германии. Берлин уже заявил о готовности к переговорам. Найдет ли новая администрация Белого дома с Берлином компромисс по газопроводу и будет ли «Северный поток – 2» достроен без угрозы введения санкций со стороны США?

    Советник Джо Байдена Николас Бернс, который консультировал избранного президента США во время недавней кампании, подсказал своему боссу решение относительно проекта «Северный поток – 2». Соединенные Штаты приостанавливают действие санкций в отношении участников строительства газопровода, а европейцы в ответ приостанавливают само строительство.

    О предложении советника Байдена сообщило авторитетное германское деловое издание Handelsblatt. Бернс считает, что такая взаимная подморозка даст возможность команде Байдена доверительно говорить с правительством ФРГ и другими участниками газового проекта.  Напомним, что США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2».

    В Берлине хотя и не дали конкретного комментария по поводу формулы Бернса, но заверили, что сильно заинтересованы в обсуждении с новой командой Белого дома вопроса строительства газопровода. Глава германской дипломатии Хайко Маас напомнил: власти США, принимая в декабре решение об очередных санкциях против проекта, указали на то, что перед введением в силу новых ограничений проведут «консультации на правительственном уровне».

    Одновременно с сообщениями из Вашингтона и Берлина, стало известно, что оператор проекта «Северный поток ­– 2» – консорциум Nord Stream 2 AG (51% акций принадлежит Газпрому) решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода. Представитель консорциума в комментарии Handelsblatt сослался на необходимость проверить техническое оснащение. По словам представителя компании, эта работы займут как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или в начале февраля. Впрочем, в  экспертной среде корректировку позиции Nord Stream 2 AG (а фактически, позиции российской стороны проекта) связали с заявлениями  Бернса и Мааса.

    Новые ограничения, вступившие в силу в Новый год, как и ранее, были включены в оборонный бюджет Соединенных Штатов. Принятые ранее санкции уже сказались на ходе проекта – трубоукладчики компании Allseas сразу остановили работы, и сооружение газопровода было заморожено на целый год. Только в декабре 2020-го стройка возобновилась силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Работы там неглубоководные, поэтому они не попадают под санкции.

    В пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило до конца весны разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода «Северный поток – 2». Ожидается, что следом возобновится укладка труб на датском участке силами и «Фортуны», и другого трубоукладчика – судна «Академик Черский». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, завершение этого участка будет означать окончание строительства «Северного потока – 2». Но как только здесь начнутся работы, американские санкции сразу могут быть применены.

    В четверг в Копенгагене сообщили, что строительство газопровода в водах Дании возобновится на этой неделе. Однако в пятницу стало известно, что «Фортуна», которая в этот день должна была начать там работу, остановилась недалеко от немецкого порта Росток. «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сообщил представитель Nord Stream 2 AG.

    «То, что консорциум-оператор объявил о приостановке строительства, может означать – компании, участвующие в этом проекте, хотят  дождаться результатов переговоров Вашингтона и Берлина, и не хотят рисковать  в сложившейся ситуации неопределенности», – полагает научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

    «Совет консультанта Байдена Бернса (который, впрочем, еще не назначен на официальную должность в администрации) тоже связан с предстоящими американо-германскими переговорами, но является чисто риторическим и тактическим ходом. Его не следует считать реальным сигналом о готовности Белого дома к компромиссам в этом вопросе», –  отметил Лукьянов. По его мнению, заявление Бернса говорит лишь о том, что новая администрация Белого дома желает продемонстрировать иную политическую  стилистику, отличную от стиля Дональда Трампа.

    Пришедшая к власти администрация Соединенных Штатов, по мнению экспертов, пытается представить вопрос о «Северном потоке-2» как проблему исключительно американо-германских отношений, полагают эксперты. «Вашингтон заинтересован в восстановлении хороших отношений с Берлином, после их охлаждения во время президентства Трампа», – отметил Лукьянов.

    «В нынешней ситуации избранный президент Джо Байден просто старается показать Германии и всей Европе, что он не Трамп,

    что он не станет называть европейских партнеров жуликами и указывать, что делать. Байден пытается продемонстрировать – он нормальный дипломатичный политик, который будет учитывать европейские интересы взамен на поддержку американских интересов со стороны Европы», – в свою очередь указал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    При этом заявление Бернса и подобные ему сигналы в адрес Европы, отнюдь не следует воспринимать как дружественные жесты США в адрес России, полагают эксперты.  «С уходом Трампа и приходом Байдена ничего принципиально не изменится в треугольнике отношений США-Германия-Россия по отношению  к «Северному потоку-2», – подчеркнул Лукьянов. – Никуда не делся прошлый консенсус, сформированный и в Конгрессе, и в двух партиях США относительно того, что русский газ Европе больше не нужен и любые новые газопроводы из России – это «потакание Путину и его экспансии». И в этом смысле, демократы от республиканцев ничем не отличаются». 

    Дело не только в намерении Байдена поддерживать геополитическое давление на Россию, но и в сугубо экономических интересах США в Европе, отмечают эксперты. «Сначала американцы хотят запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит перекрыть, ограничив поставки российского газа в Европу. Тогда цены на газ в Европе вырастут, освободится доля на рынке, и США смогут поставлять туда свой СПГ (сжиженный природный газ), – пояснил Юшков. – Но если растут цены на газ, то растут и цены на конечные продукты, а значит, европейские товары станут менее конкурентоспособными по сравнению с более дешевыми американскими». Эксперт отметил, что именно поэтому европейцы воспринимают санкции против «Северного потока - 2» как инструмент давления на экономики стран ЕС, а не только на Россию.

    Заметим, что в Берлине не ожидают, что Байден всерьез изменит отношение Соединенных Штатов к участию Германии в «Северном потоке».

    «Не Трамп и не Байден хотели приостановить этот проект. Это решение Конгресса, двух партий. И это бизнес-интересы США,

    которые хотят продавать в Европу свой СПГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    Байден сейчас оказался в сложной ситуации, заметил берлинский эксперт. Избранный лидер США не может начинать свое президентство, разругавшись с Германией и почти со всей Европой. «В то же самое время Байден должен подчиняться Конгрессу, который давит на него и заставляет идти на жесткие меры. Я не знаю, как Байден будет выкручиваться», – говорит Рар.

    Немцы тоже не отступят. «Германия – не банановая республика. Немцы поддерживают строительство газопровода. Но практически все идет к тому, что решение за Байденом: хочет ли он конфликтовать с Германией и спровоцировать серьезный кризис в отношениях с Европой или он будет просить конгрессменов повременить с санкциями ради поиска компромисса», – считает Рар.

    «Конечно, Ангела Меркель хочет обсудить с новой администрацией Белого дома вопрос о «Северном потоке – 2», поскольку разногласия остаются и немцы желают убедить американцев, что им не нужно препятствовать завершению проекта. Трампа убедить было невозможно – он твердо стоял на своем. В Берлине полагают, что с Байденом это будет сделать проще», – говорит Лукьянов, добавляя, что никаких гарантий при этом у Меркель нет. Собеседник делает осторожный прогноз, что газопровод все же будет достроен, поскольку остался совсем небольшой участок. При этом эксперт делает оговорку, что в нынешней мировой ситуации стопроцентно  прогнозировать чего-то сложно. «В любом случае, у проекта сейчас будут препоны просто на каждом шагу», – уверен он. 

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отрицает, что успешное завершение этого газопровода  может улучшить отношения России и Германии. «Наши отношения сильно деградировали», – констатирует  он. При этом политолог предсказывает, что  в противоположном случае ухудшение неизбежно: «Если Берлин капитулирует перед требованиями Вашингтона, то это станет мощнейшим ударом по отношениям Берлина и Москвы и будет иметь серьезные  последствия». 


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