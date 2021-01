Названа возможная причина приостановки строительства «Северного потока – 2» Стало известно условие приостановки американский санкций против «Северного потока – 2» 15 января 2021, 17:06 Текст: Абдулла Шакиров

Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2», при условии что Европа приостановит строительство газопровода, сообщила газета Handelsblatt. Бернс считает, что это дало бы возможность новой администрации США доверительно говорить правительством Германии и другими участниками проекта, передает ТАСС. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

Оператор «Северного потока – 2» отложил строительство газопровода 15 января 2021, 10:20

Фото: ANTON VAGANOV/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства, сообщил представитель компании. По информации издания Handelsblatt, перед работами необходимо проверить техническое оснащение. При этом точные даты возобновления строительства в компании не назвали, передает «Коммерсант». «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сказал представитель Nord Stream 2 AG. По словам представителя компании, проверка технического оснащения займет как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля. В четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. Западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ сообщили, что строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом 14 января 2021, 08:00

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. «По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости». В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 13 января 2021, 09:46

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании. В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года. Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань. Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать». Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 14 января 2021, 21:40

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года, сообщают западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ. Трубоукладчик «Фортуна» закончит работу в водах Дании в конце мая, после чего продолжит работы в Германии, они должны закончиться в июне, сообщил Bloomberg, передает ТАСС. Немецкий и датский регуляторы пока не прокомментировали эти сведения, также оператор проекта Nord Stream 2 пока не ответил на запрос. Ранее в четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей 13 января 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год. Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК. Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей. «Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму. Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 13 января 2021, 17:08

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Датская инжиниринговая компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США, сообщило датское издание Politiken. «Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания «Рамбелль» стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток – 2», ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон», – передает сообщение газеты РИА «Новости». Напомним, Госдеп США пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынки Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. В МИД России заявили, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США на европейских партнеров Газпрома. Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2» 13 января 2021, 07:36

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей, сообщают источники. «Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова источника в правительстве Соединенных Штатов. По словам неназванного лица, ведомство к четвергу или пятнице должно представить данные о компаниях, содействующих реализации проекта по строительству «Северного потока – 2». В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. Как указывает источник, в отчете среди прочих может быть упомянута швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Европейские компании могут оказаться под угрозой американских рестрикций в соответствии с действующим законодательством США, если они не остановят работу. В принятом в начале 2020 года сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. Напомним, в начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. В Германии заявили о желании немцев сотрудничать с Россией 15 января 2021, 07:29

Фото: Dwi Anoraganingrum/

Geisler-Fotop/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила, что 80% жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией. «У нас на протяжении многих лет существует тесное партнерство с Ленинградской областью. Мы за немецко-российское сотрудничество. Это не значит, что мы не критичны, но критика и диалог неотделимы друг от друга», – приводит слова Швезиг РИА «Новости». Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания также раскритиковала тех, кто выступает против строительства газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, для многих в этом случае речь идет не об объективной критике инфраструктурного проекта, а о неприязни в отношении России. «Если бы трубопровод шел не из России, а из Скандинавии, критики было бы гораздо меньше», – предположила Швезиг. Премьер-министр также призвала к снятию американских санкций с европейских компаний. «Я ожидаю, что федеральное правительство прояснит этот момент в своих первых переговорах с новой администрацией США. Независимо от того, считаете ли вы трубопровод правильным или нет, дружественные страны не могут и не должны относиться друг к другу таким образом», – заключила она. Накануне Госдепартамент США вновь пригрозил санкциями за участие в «Северном потоке – 2». В среду стало известно, что Госдеп в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей. По данным Reuters, Госдепартамент США к четвергу или пятнице должен представить сведения о компаниях, содействующих реализации проекта. В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. В МИД России выразили уверенность в реализации проекта вопреки давлению США на европейских партнеров Газпрома. В начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV», который должен помочь завершению «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Судно снабжения «Балтийский исследователь» вернулось в зону укладки «Северного потока – 2» 14 января 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое будет задействовано в продолжении укладки «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании, вернулось в зону проведения работ, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic. В среду, 13 января, судно находилось в германском порту Мукран, где хранятся трубы для газопровода, передает ТАСС. Тем временем баржа «Фортуна» по-прежнему пришвартована в германском порту Висмар. Судно снабжения «Мурман» в настоящее время находится на якорной стоянке у порта Мукран. Там же находятся российские суда снабжения «Умка» и «Иван Сидоренко», которое планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток – 2». Также 14 января в порт Мукран зашел ледокол «Владислав Стрижов», который накануне находился на якорной стоянке порта Мукран. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу и получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку. Госдеп вновь пригрозил санкциями за участие в «Северном потоке – 2» 14 января 2021, 23:43

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты предупредили компании о риске подвергнуться санкциям за участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщил представитель Госдепартамента США. «Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года) и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток – 2». Как заявил 15 июля [2020 года] на пресс-конференции госсекретарь США [Майкл Помпео], те, кто поддерживает и участвует в этом проекте злонамеренного российского влияния, должны немедленно выйти из него или столкнутся с последствиями», – приводит слова представителя Госдепа США ТАСС. Ранее появились сведения, что строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года. Накануне стало известно, что Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей. По данным Reuters, Госдепартамент США к четвергу или пятнице должно представить сведения о компаниях, содействующих реализации проекта. В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. В тот же день датская инжиниринговая компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США. Позже глава немецкого энергетического концерна Uniper Андреас Ширенбек сообщил, что не получал санкционных угроз со стороны Вашингтона из-за участия в проекте «Северный поток – 2». В МИД России выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2» вопреки давлению со стороны Соединенных Штатов на европейских партнеров Газпрома. Напомним, в принятом Сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. В начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV», который должен помочь завершению «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Названа возможная причина приостановки строительства «Северного потока – 2» 15 января 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 определит, когда продолжать строительство газопровода, в конце января – начале февраля. По словам источников, приостановка работ может быть связана со сменой власти в США. «Мы получили от датского энергетического агентства разрешение начать работы с пятницы (15 января). Но это не значит, что мы в пятницу возобновим прокладку труб», – сказал представитель Nord Stream 2, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt. В компании отметили, что смогут точнее определить время начала укладки трубы «только в конце января – начале февраля». Источники в деловых кругах отметили, что приостановка работ может быть связана с инаугурацией Джозефа Байдена и сменой власти в США, а ее цель – позволить властям ФРГ договориться с новой администрацией в Вашингтоне по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. Тем временем Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии до конца весны продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток – 2». В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Германия продлила разрешение на прокладку «Северного потока – 2» до мая 15 января 2021, 12:33

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии до конца весны продлило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток – 2». «Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километра во временном промежутке между концом сентября и концом мая», – говорится в документе, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Дания подтвердила получение информации о возобновлении строительства «Северного потока – 2» 14 января 2021, 16:59 Текст: Наталья Ануфриева

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе, следует из графика, полученного датским регулятором, сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен. Фальбе-Хансен сообщил, что «датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению «Северного потока – 2», укладка трубопровода будет возобновлена в датских водах 15 января, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что датская компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США. Напомним, Вашингтон пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынки Европы. В МИД России заявили, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. В МИД выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2» 13 января 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США на европейских партнеров Газпрома, заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. Тяпкин заявил, что «точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий», передает РИА «Новости». «В успешной реализации «Северного потока – 2» мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров «Газпрома». Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что «со своей стороны российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями». Напомним, в начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV», который поможет завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Между тем Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2». Также в принятом в начале 2020 года сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. Uniper не получал угроз от США из-за «Северного потока – 2» 14 января 2021, 13:06 Текст: Алина Назарова

Немецкий энергетический концерн Uniper пока не получал санкционных угроз со стороны Вашингтона из-за участия в проекте газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании Андреас Ширенбек. «В моем почтовом ящике, который я регулярно «чищу», до сих пор не было ничего», – сказал Ширенбек агентству Reuters, отвечая на соответствующий вопрос, и добавил, что в концерне очень внимательно следят за развитием в США и находятся в контакте со всеми нужными ведомствами. «Мы поддерживаем «Северный поток –2» ... Мы позитивно оцениваем завершение работ на первой линии теперь в Германии и что работы в датских водах возобновятся в ближайшие дни», – отметил глава Uniper, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.