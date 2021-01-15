Германия выразила заинтересованность в обсуждении с США проекта «Северного потока – 2»

Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» – 2021.

«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», – написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».

По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», – продолжил экономист.

«Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества», – резюмировал Илларионов.

В институте РБК подтвердили, что Илларионов уволен. «Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире», – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс.

Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов.

«Принципиальную политическую ошибку совершил конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой», – написал Илларионов.

По его мнению, у недовольных граждан США осталось право «на петицию, на демонстрацию, на протест». Если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы, то у граждан остается право на замену такого политического режима, считает он. «В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности», – резюмировал Илларионов.

Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий».

Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.