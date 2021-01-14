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Дания подтвердила получение информации о возобновлении строительства «Северного потока – 2»
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе, следует из графика, полученного датским регулятором, сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.
Фальбе-Хансен сообщил, что «датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG график дальнейших работ по сооружению «Северного потока – 2», укладка трубопровода будет возобновлена в датских водах 15 января, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что датская компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США.
Напомним, Вашингтон пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынки Европы.
В МИД России заявили, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.
Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве
Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ.
Гусев в момент смерти управлял автомобилем на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ.
Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста.
Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других.
В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом
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Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.
«По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости».
В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом.
Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Лучший учитель России найден мертвым в Москве
Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», 67-летний биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве.
Тело учителя было обнаружено в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Когда Квашенко нашли, он был мертв уже около недели, сообщает РЕН ТВ.
Андрей Квашенко преподавал в московской гимназии 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год он признавался лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых».
В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену
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Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости».
Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter.
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Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам
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Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США.
«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter.
«Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп.
Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома.
Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США.
Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев
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Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций.
«Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса
Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом.
Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь.
«Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона.
Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.
Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.
Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым».
«В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано.
Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор.
Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
Юрист: Навальный возвращается в Россию из-за объявления в розыск
Блогер Алексей Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей, считает юрист Илья Ремесло.
«Внезапно выяснилось интересное, что забыл рассказать Навальный и его адвокаты: он находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года», – написал Ремесло в своем Telegram-канале.
«Навальный даже не удосужился предоставить ФСИН документы, что он продолжает лечение – потому что их нет. Его выписали из «Шарите» 23 сентября [2020 года], а в середине октября врачи клиники «Шарите» выяснили, что Навальный окончательно здоров. Все остальное «лечение» – чистое притворство для того, чтобы был повод не являться во ФСИН», – полагает юрист.
«Все это время Навальный продолжал находиться в Германии без уважительных причин. Даже если допустить, что он ранее лечился – с ноября он перестал отчитываться перед ФСИН и не явился по вызову, то есть нарушил свои обязанности. Объявление в розыск в такой ситуации вполне логично и законно», – подчеркнул юрист.
«Навальный засуетился, потому что понял, что скоро поступит запрос на выдачу из Германии по делу о хищениях – что поставило бы в неудобное положение его немецких и иных покровителей, пришлось бы давать ответы», – считает Ремесло.
«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прогнозирую (мое личное мнение), что Навального могут задержать и арестовать сразу по прибытии в Москву – как лицо, находящееся в розыске. Иных вариантов не вижу – нахождение в розыске, судимости, неотбытый срок, который просит применить ФСИН – все это не оставляет шансов», – прогнозирует эксперт.
Ранее в среду Навальный сообщил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января.
В конце декабря в управлении ФСИН по Москве сообщили, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и наказание ему может быть заменено.
Напомним, политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.
В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
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Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус».
Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус.
По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян.
Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет».
Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов».
Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Грузинские футбольные болельщики назвали Сочи частью Грузии
В соцсетях Грузии критикуют тбилисское «Динамо» за выбор российского клуба «Сочи» в качестве спарринг-партнера во время турецких сборов, начинающихся 20 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Почему играете с клубом из России?», «Надеемся, хотя бы из престижа не проиграете!», – пишут пользователи.
«Сочи – это Грузия», – заявил один из комментаторов, намекая на то, что в 1918-1919 годах этот российский город контролировался грузинскими войсками.
При этом часть комментаторов предлагает критикам «отказаться от псевдопатриотических лозунгов».
Матч динамовцев, чемпионов Грузии по футболу, и команды «Сочи», которая занимает сейчас 4-е место в РПЛ, состоится 8 февраля. До этого грузинские спортсмены сыграют в Турции товарищеские игры с двумя украинскими и двумя сербскими клубами.
Высокопоставленный генерал КСИР убит в Сирии
Высокопоставленный офицер, командовавший бригадой сил «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Азад Хасан Дахан погиб в Сирии.
Сирийские мятежники опубликовали видео с автомобилем Дахана, на котором виднеются следы от пуль, передает MIGnews.com.
Генерал был атакован неустановленными лицами недалеко от блокпоста проиранской милиции у города Аль-Букмаль на границе с Ираком. Как сообщает портал «Детали», иранского офицера сопровождали двое его помощников. Они также были убиты.
По данным сирийских мятежников, генерал убит боевиками «Исламского государства*». В то же время другие источники предполагают, что генерал мог быть застрелен израильским или американским спецназом.
Дахан командовал 47-й бригадой КСИР. Это самый высокопоставленный иранский командующий, погибший в Сирии за последние месяцы.
Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу
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«Импичмент Трампу не будет доведен до конца, но у демократов есть иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя объявленный Палатой представителей США импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
«Технически нет никакой статьи конституции США, которая запрещает вынести импичмент президенту после истечения срока его полномочий. Но в этом нет ни малейшего смысла, и сенатские республиканцы никогда не поддержат такое решение демократов. Импичмент Трампу им совершенно невыгоден. Думаю, об этом можно забыть», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
При этом собеседник допустил создание специальной сенатской двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января. «По результатам деятельности этой комиссии может быть или вынесено уголовное обвинение президенту, или введена в действие 14-я поправка к американской конституции, третий пункт которой запрещает государственным деятелям, участвовавшим в мятежах против конституционного строя, занимать государственные посты в будущем. Такой исход, скорее всего, неизбежен, ведь главная задача демократов – не допустить, чтобы Трамп в 2024 году снова баллотировался в президенты», – объяснил политолог.
В качестве второй задачи Демократической партии Межуев назвал намерение полностью лишить Трампа поддержки республиканцев. «По задумке, трамписты должны быть вычищены из Республиканской партии, чтобы они не смогли стать самостоятельной силой. Это резко ослабит партию, от которой отвернется большинство избирателей, и в ближайшие несколько лет она едва ли сможет претендовать на какое-то соперничество с демократами», – спрогнозировал эксперт.
В целом, по словам политолога, для проведения процедуры импичмента необходимо вынесение обвинения, создание комиссии по расследованию, решение 2/3 Сената, а также подтверждение законности процесса от Верховного суда США.
«Но необходимое количество голосов в Сенате точно не наберется, ведь республиканцам не нужно заниматься глупостями и злить собственного избирателя. Уверен, что импичмент Трампу не будет доведен до конца. Но у демократов возникнет иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заключил Межуев.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.
При этом процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу
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Предводитель республиканского большинства в Cенате США Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату Конгресса для проведения процедуры импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщило The Washington Post.
По сведениям издания, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте, передает ТАСС.
Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января – самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Нобелевский лауреат призвал Россию экспортировать водород
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Россия обладает потенциалом стать важным экспортером водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов, заявил лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг.
«Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, – сказал он, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме. – Россия может стать крупным экспортером водорода. Россия может быть очень конкурентоспособной на этом рынке. Она может его производить и экспортировать точно так же, как она сейчас занимается экспортом природного газа».
«С технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуются общемировые усилия. Потребуется помощь со сторон других стран – Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Эти страны могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России», – передает ТАСС слова Рае Квон Чунга.
Как отметил эксперт, снижение выбросов углерода до нуля может стать новым стимулом для мира, мотивируя страны к созданию новой отрасли по развитию углеродно-нейтральной экономики. По словам нобелевского лауреата, сейчас нет сомнений в том факте, что планета стоит перед лицом климатического кризиса: «Мы все уже на себе это прочувствовали. Есть страны, которые напрямую это прочувствовали. Это и Россия, и Корея, и другие страны». Он отметил важность слов избранного президента США Джозефа Байдена о том, что американская экономика станет нейтральной по выбросам углерода к 2050 году, и поддержал подобные намерения стран Евросоюза и других государств.
«В настоящий момент государства более охотно берут на себя такие обязательства. Мы наблюдаем слом предыдущей тенденции, которая выражалась в неком отрицании [проблемы]», – обратил внимание Рае Квон Чунг.