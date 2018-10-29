Экс-генсек НАТО рассказал, в чем ошибся по поводу Путина

Одной из двух серьезных ошибок Североатлантического альянса было то, что в свое время руководство альянса не восприняло российского лидера Владимира Путина всерьез, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, возглавлявший альянс с 2009 по 2014 годы.

«Недавно я перечитывал те заметки, которые делал на саммите 2008 года – и увидел в них, что Путин делал по поводу Крыма такие заявления, которые очень походили на то, что он позже сделал. Если бы мы это знали и восприняли его всерьез, мы бы, конечно, повели себя по-другому», – приводит его слова ИноТВ.

Кроме того, продолжил Расмуссен, не начав процедуру вступления Украины и Грузии в 2008 году, Североатлантический альянс «дал не тот сигнал» России, в результате Москва решила, что «теперь может действовать агрессивно».

«В 2008 году, на саммите НАТО в Бухаресте, мы помимо прочего решили, что Грузия и Украина станут членами альянса. Я думаю, что это было правильное решение», – сказал он в интервью Institute for War and Peace Reporting.

Расмуссен заявил, что именно так и следовало действовать. «Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало продолжать движение к ПДЧ (План действий по членству в НАТО – прим. ВЗГЛЯД) и для Грузии, и для Украины», – сказал он, добавив, что «это не гарантировало бы им членство в альянсе, но стало бы мощным сигналом».

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что НАТО тогда «следовало просто-напросто ответить на амбиции Грузии и Украины».

Он также рассказал, что в 2009 году руководство НАТО хотело «перезагрузить отношения с Россией», сделать Москву «стратегическим партнером». Сейчас, по его словам, необходимо помнить, что Россия – «не стратегический партнер, а стратегический противник».

Ранее Расмуссен советовал Белоруссии брать пример с Украины и Грузии.