Белоруссии посоветовали брать пример с Грузии и Украины

Белоруссия пока не является демократическим государством, однако в результате реформ в будущем республика смогла бы играть «интересную роль» из-за своего географического положения, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Нет сомнений в том, что [президент России Владимир] Путин будет оказывать давление на Белоруссию», – заявил Расмуссен в интервью Polskie Radio. Его слова приводит ИноТВ.

По словам экс-генсека НАТО, стремление Москвы интегрировать Белоруссию с Россией «безусловно представляет угрозу».

Он призвал Белоруссию ориентироваться на опыт Украины и Грузии, чтобы сделать свою страну демократическим государством. Расмуссен убежден, что единственным путем движения вперед для Белоруссии является рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске.

В будущем Белоруссия «могла бы играть очень интересную роль, ведь она расположена между Европой и Россией», заметил бывший генсек Североатлантического альянса. По его словам, это возможно при условии реформ и создания более демократического и свободного общества.

При этом Расмуссен подчеркнул, что как Европейский союз, так и НАТО заинтересованы в перспективе включить Белоруссию в свои ряды.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее не раз призывал не допустить, чтобы события в республике развивались по украинскому сценарию. Кроме того, официально не признавая воссоединение России с Крымом, Лукашенко заявлял, что де-факто полуостров стал частью России.