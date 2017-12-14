Лукашенко потребовал от белорусов, чтобы не было как в Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от населения республики повысить трудовую дисциплину, чтобы избежать ситуации, подобной сложившимся в Армении и на Украине.

По словам Лукашенко, в управлении страной на разных уровнях есть ряд значимых упущений.

«Не будет дисциплины, будете искать «объективные» причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут», – передает ТАСС со ссылкой на БЕЛТА слова Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме Гомельской области.

Он отметил, что жители Белоруссии способны сделать свою страну действительно цветущим краем, но для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать дисциплину.

«Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все это сейчас зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем, только надо голову на плечах держать», – сказал Лукашенко.

Он обратил особое внимание на вопрос грамотного подбора кадров. «Думайте везде. Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает», – передает РИА «Новости» слова президента Белоруссии.