В Дании назвали передачу Швецией антидроновых систем «унизительной»

FT: Передача Швецией антидроновых систем Дании стало унижением для Копенгагена

Tекст: Вера Басилая

Источник FT подчеркнул, что помощь от соседней Швеции воспринимается как унижение из-за исторических отношений между странами, передает ТАСС.

Швеция предоставила Дании систему борьбы с беспилотниками, несколько радаров, а также направила полицейских и служебных собак для обеспечения безопасности на период проведения саммитов ЕС и Европейского политического сообщества первого и второго октября в Копенгагене. Ранее поддержку по обеспечению безопасности также пообещали Финляндия, Франция, Норвегия и Германия.

Из-за проведения встреч воздушное пространство Дании для гражданских беспилотников будет закрыто с 29 сентября по 3 октября.

Ранее вооруженные силы Дании начали экстренный вызов военнослужащих из резерва после появления информации о неопознанных беспилотниках.

В воскресенье вечером истребители Дании были подняты в воздух над Борнхольмом для отражения атаки.

Дания установила радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА.