Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии
Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.
Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.
«В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.
Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.
Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».