Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии

Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.

«В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.

На ваш взгляд За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию? За Трампом

За Европой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.

Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».