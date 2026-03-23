В Запорожской области пострадали три волонтера при атаке БПЛА ВСУ

При атаке БПЛА ВСУ пострадали три волонтера в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Волонтеры, доставлявшие гуманитарную помощь мирным жителям, получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области, сообщил в Max Балицкий.

Инцидент произошел на дороге в районе села Кутузовка Токмакского муниципального округа, когда по их автомобилю был нанесен удар с воздуха.

Пострадавшими оказались мужчины 1975, 1969 и 1959 годов рождения. У них диагностированы ранения различной степени тяжести, всем была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи борются за их скорейшее выздоровление.

Евгений Балицкий заявил: «Целенаправленная атака на людей, которые пришли с добром и помощью, – это проявление бесчеловечности и отчаяния противника». Он отметил, что подобные нападения подтверждают террористическую сущность киевского режима.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на происходящее, работа по доставке гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий будет продолжена. По его словам, попытки запугать и дестабилизировать ситуацию не остановят оказание поддержки населению.

