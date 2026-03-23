Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.23 комментария
Над Россией за ночь уничтожили 249 украинских дронов
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской областями, указало ведомство в Max.
Также их перехватили над Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и над Азовским морем.
Напомним, над Ленинградской областью сбили более 50 БПЛА за ночь.
В ходе атаки беспилотников на Брянскую область ранения получили двое работников агрохолдинга «Мираторг».