При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два мирных жителя

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак украинской армии, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max. По его словам, за минувшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Балицкий уточнил, что в селе Коханое Токмакского муниципального округа были ранены двое мирных жителей. «Им оказана необходимая амбулаторная помощь», – подчеркнул глава региона.

В результате атак также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших в этих населённых пунктах нет.

По словам губернатора, все службы продолжают работу в штатном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.

Ране в среду мирная жительница Васильевки Запорожской области получила осколочные ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

До этого, 11 марта два человека погибли при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Еще два человека были убиты в результате массированной атаки беспилотников на область 10 марта, один из погибших находился в гражданском автомобиле.





