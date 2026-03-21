В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два мирных жителя
В результате четырех атак ВСУ с применением беспилотников в Запорожской области были ранены двое жителей села Коханое, пострадавшим оказана помощь, сообщают местные власти.
Два мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак украинской армии, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max. По его словам, за минувшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Балицкий уточнил, что в селе Коханое Токмакского муниципального округа были ранены двое мирных жителей. «Им оказана необходимая амбулаторная помощь», – подчеркнул глава региона.
В результате атак также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших в этих населённых пунктах нет.
По словам губернатора, все службы продолжают работу в штатном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.
Ране в среду мирная жительница Васильевки Запорожской области получила осколочные ранения в результате атаки со стороны ВСУ.
До этого, 11 марта два человека погибли при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Еще два человека были убиты в результате массированной атаки беспилотников на область 10 марта, один из погибших находился в гражданском автомобиле.