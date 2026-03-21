  Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ
    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    В ЕС заявили о разочаровании отказом Киева в инспекции «Дружбы»
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня

    При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два мирных жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате четырех атак ВСУ с применением беспилотников в Запорожской области были ранены двое жителей села Коханое, пострадавшим оказана помощь, сообщают местные власти.

    Два мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак украинской армии, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max. По его словам, за минувшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Балицкий уточнил, что в селе Коханое Токмакского муниципального округа были ранены двое мирных жителей. «Им оказана необходимая амбулаторная помощь», – подчеркнул глава региона.

    В результате атак также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших в этих населённых пунктах нет.

    По словам губернатора, все службы продолжают работу в штатном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ране в среду мирная жительница Васильевки Запорожской области получила осколочные ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

    До этого, 11 марта два человека погибли при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Еще два человека были убиты в результате массированной атаки беспилотников на область 10 марта, один из погибших находился в гражданском автомобиле.


    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опроверг информацию западных СМИ о якобы передаче им США предложения России по разведданным.

    «Фейк», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    21 марта 2026, 09:12 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Как рассказал Прозоров, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные потери среди них, передает ТАСС. По его словам, подобная практика существует еще с 2022 года: «Естественно, потери они несут, потери большие. Но дело в том, что очень часто еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали».

    Прозоров отметил, что из-за интенсивности боев опознание погибших зачастую невозможно. В частности, он рассказал о событиях лета 2022 года при освобождении Лисичанска, когда подразделения иностранных наемников, таких как полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, были полностью уничтожены, а выжить удалось лишь двум бойцам.

    По данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыли 13387 наемников, из которых 5962 были уничтожены. Больше всего наемников приехали из Польши – из 2960 польских граждан были ликвидированы 1497. На втором месте по числу уничтоженных наемников оказалась Грузия, где из 1 042 прибывших были ликвидированы 561.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат с целью сокрытия факта участия иностранных бойцов. Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания специальными подразделениями ВСУ тел иностранных наемников до неузнаваемости, делая невозможной их идентификацию.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    20 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В СПЧ разработали инициативу по созданию федерального реестра домашних собак с обязательной регистрацией и чипированием, предусматривая ответственность за нарушения.

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак регистрироваться. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил соответствующие предложения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину для предотвращения нападений собак на людей, сообщает СПЧ.

    В тексте предложения отмечается: «Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций».

    Также в СПЧ считают необходимым ввести федеральную ответственность для физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации. Регистрация, по мнению Совета, должна сопровождаться обязательным чипированием животных. Для уязвимых категорий граждан предлагается предусмотреть льготы по оплате чипирования, а для сельской местности – ввод регистрации и чипирования в населенных пунктах с численностью от 10 тысяч человек.

    Для владельцев собак крупных пород предлагается обязать прохождение кинологических курсов, данные о которых будут заноситься в реестр. Лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки. СПЧ также предлагает создать механизм «черных списков» для недобросовестных заводчиков и обязать застройщиков обеспечивать строительство специализированных площадок для выгула и дрессировки собак.

    Валерий Фадеев заявил: «Рассчитываю, что Александр Иванович поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы… Наши люди должны осознать, что большая собака – это большая ответственность».

    Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал ввести обязательное обучение и лицензирование для владельцев и заводчиков собак, чтобы усилить контроль над потенциально опасными животными.

    Он также заявил, что для борьбы с нападениями животных на людей нужно принять меры, в том числе чипирование домашних питомцев и предоставление приютам бесплатных помещений и участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также депутаты предлагали создать фотобанк потерявшихся животных на Госуслугах.

    20 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Падение легкомоторного самолета произошло в городском округе Коломна Московской области, сообщило областное ГУ МЧС.

    «В 15.40 (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

    В январе при падении вертолета в Пермском крае погибли два человека.

    В декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу.

    В ноябре в Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

    21 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 668 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 893 беспилотника, 652 ЗРК, 28 392 танка и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 407 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить россиянам отдых за границей

    Депутат Милонов предложил запретить россиянам отдых за границей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить россиян возможности отпусков за рубежом, заявив, что в России достаточно красивых мест и отелей, чтобы принять всех желающих.

    По его словам, сейчас не время для зарубежных поездок, учитывая «неспокойную» обстановку в мире и угрозы со стороны Дональда Трампа и Израиля, передает НТВ.

    «Туроператоры! Закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране!», – призвал Милонов. Он также отметил, что туркомпании пропагандируют «быдло all inclusive» в Турции, который, по мнению депутата, следует запретить.

    В ответ на замечание о том, где купаться зимой, Милонов предложил выбирать дружественные страны, добавив, что купание в Турции зимой невозможно из-за холода. Он рассказал, что сам предпочитает отдыхать в Абхазии, где «дешево и красиво, нет пастухов в белых балахонах».

    Ведущий телеканала Иван Трушкин предположил, что после отмены зарубежных туров стоимость отдыха в российских отелях может резко вырасти, а местных гостиниц может не хватить для всех желающих.

    Газета ВЗГЛЯД ранее составила список из 12 автопутешествий по России разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    21 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 283 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, ночная атака с 23.00 20 марта по 7.00 21 марта затронула сразу несколько российских регионов. Беспилотники были перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Республиками Крым, Татарстан и Московской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России за шесть часов уничтожило 91 украинский беспилотник над пятью регионами страны. Массированная атака около девяноста украинских беспилотников на девять районов Ростовской области была отражена в ночь на четверг. Утром субботы дежурные расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями.

    Главное
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедрили «белые списки»
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма
    Авторы молдавского учебника по истории обвинили Красную армию в «зверствах»

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

