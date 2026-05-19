Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.2 комментария
Воздушная тревога прервала госэкзамены в нескольких регионах Латвии
Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии, в том числе в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях.
О возникновении нештатной ситуации в прибалтийской республике передает Sputnik Ближнее зарубежье. «Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии – в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях», – говорится в сообщении агентства.
Сигналы тревоги также прозвучали в Краславе, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне. Местные журналисты уточнили, что из-за возможной опасности проведение экзамена по латышскому языку было приостановлено в пяти краях и одном городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Латвии.
До этого украинский дрон разбился на территории нефтебазы в городе Резекне.
Из-за падения аппаратов премьер-министр республики Эвика Силиня потребовала отставки главы Минобороны Андриса Спрудса.