Воздушная тревога прервала госэкзамены в нескольких регионах Латвии

Tекст: Дмитрий Зубарев

О возникновении нештатной ситуации в прибалтийской республике передает Sputnik Ближнее зарубежье. «Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии – в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях», – говорится в сообщении агентства.

Сигналы тревоги также прозвучали в Краславе, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне. Местные журналисты уточнили, что из-за возможной опасности проведение экзамена по латышскому языку было приостановлено в пяти краях и одном городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Латвии.

До этого украинский дрон разбился на территории нефтебазы в городе Резекне.

Из-за падения аппаратов премьер-министр республики Эвика Силиня потребовала отставки главы Минобороны Андриса Спрудса.