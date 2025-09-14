Минпросвещения определилось с вопросом расширения числа школьных предметов

Минпросвещения решило вопрос о расширении перечня школьных предметов

Tекст: Ирма Каплан

Минпросвещения не собирается расширять перечень обязательных школьных дисциплин, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что утвержденная программа состоит из 17 фундаментальных предметов, таких как математика, русский язык, литература и труд.

«Расширять пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора», – пояснил он.

По его словам, это позволит обеспечить планомерную подготовку учителей и единообразие учебных стандартов. Ранее, отметил министр, школы могли вводить собственные предметы, к которым не были подготовлены педагоги, и не существовало единых стандартов.

В 2026/2027 учебном году в школьную программу войдет новый предмет «Духовно-нравственная культура России».

«Единая система нам позволяет выстраивать и кадровую политику, подготовку учителей, формирование в том числе учебных материалов, учебников, чтобы здесь мы работали планово», – добавил Кравцов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения отменило предмет «обществознание» для учеников пятых-седьмых классов и предложило новый календарь школьных каникул. Кроме того, в российских школах появится новый список произведений патриотической направленности для внеклассного чтения, включающий раздел «Zа наших» для старшеклассников.