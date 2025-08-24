Минпросвещения утвердило список обязательных предметов для школ

Tекст: Ирма Каплан

Перечень обязательных предметов для основного общего образования был приведен в документе Минпросвещения, передает РИА «Новости».

В обязательную школьную программу на 2026/2027 учебный год включены русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.

Учебный предмет «Математика» включает курсы алгебры, геометрии, вероятности и статистики. В курс «История» войдут модули «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края». Отмечается, что «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будут преподаваться только по заявлению родителей.

С 2026/2027 учебного года обязательным станет и предмет «Духовно-нравственная культура России», который добавили в основной список дисциплин.

