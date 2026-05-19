Суд списал долги ЮГК перед бывшим владельцем на миллиарды рублей
Арбитражный суд Челябинской области аннулировал задолженность ООО «Управляющая компания ЮГК» перед ее бывшим владельцем Константином Струковым.
По факту обращения национализированной ООО УК ЮГК Арбитражный суд Челябинской области принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».
Помимо этого, инстанция постановила взыскать с бывшего владельца государственную пошлину в размере 10 млн рублей.
Заявление предприятия о признании договора займа притворной сделкой было полностью удовлетворено. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, подробности разбирательства не разглашались.
Ранее этот пакет принадлежал Струкову. Еще 22% владеет структура Газпромбанка, а оставшиеся бумаги находятся в свободном обращении.
Управляющая компания ЮГК официально перешла в собственность Росимущества летом прошлого года. Позже Пластский городской суд Челябинской области взыскал с бывшего владельца предприятия Струкова 3,9 млрд рублей.