Заведующий моргом в Подмосковье получил срок за взятки
Суд приговорил сотрудников морга в Подмосковье за 42 эпизода взяточничества
Суд Можайского городского суда Московской области признал виновными заведующего районным бюро судебных экспертиз в организации схемы получения взяток, и приговорил к десяти годам лишения свободы.
Суд Можайского городского суда Московской области признал виновными заведующего районным бюро судебных экспертиз и двух его подчиненных в организации схемы получения взяток, передает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, заведующий моргом в сентябре 2023 года создал и управлял схемой, при которой родственники умерших платили за отсутствие вскрытия и за санитарные услуги, суммы взяток зависели от веса тела и составляли от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Медсестра и медрегистратор консультировали посетителей и брали деньги без оформления документов. Следствием установлено 42 эпизода преступной деятельности.
Как отмечает суд, сотрудники морга по указанию заведующего не вносили сведения о поступлении тел в журнал учета, что позволяло не проводить обязательное вскрытие. Суд назначил заведующему 10 лет колонии строгого режима, медсестре – восемь лет, а медрегистратору – семь лет шесть месяцев общего режима. Виновность фигурантов подтвердилась видеозаписями скрытой камеры и показаниями 59 свидетелей.
Заведующий моргом отрицал свою вину и заявил, что родственники сами отказывались от официального оформления платежей, остальные фигуранты признали вину частично. Суд квалифицировал действия по статьям о получении взятки организованной группой, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.
В Петропавловске-Камчатском суд назначил двум бывшим работникам морга условное наказание за кражу кольца у умершей женщины.
Судмедэксперта в Петербурге отстранили от обязанностей после появления видео со стриптизом в морге.