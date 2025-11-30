По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.6 комментариев
Пушилин сообщил о прорыве ВС России под Красным Лиманом
Вооруженные силы России успешно прорвали оборону под Красным Лиманом и вышли к населенному пункту Диброва, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Российские войска совершили прорыв к населенному пункту Диброва под Красным Лиманом, что открывает перспективу для последующего перекрытия дороги на Славянск, передает РИА «Новости».
Глава региона Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале: «Краснолиманское направление: здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском».
По его словам, это продвижение стало результатом активных действий военных России в данном районе. Возможность перекрытия важной трассы может повлиять на коммуникации украинских сил в регионе. Ситуация на этом участке линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о продолжающемся расширении буферной зоны на границе Днепропетровской области с ДНР на юге. Расширение связано с действиями группировки войск «Восток».