Пушилин: Буферная зона на границе ДНР и Днепропетровской области увеличилась

Tекст: Вера Басилая

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что буферная зона на территории Днепропетровской области продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

По его словам, расширение происходит на юге республики, где действует группировка войск «Восток». Пушилин также отметил, что ситуация на границе находится под постоянным наблюдением.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков комментировал необходимость создания буферных зон на границе, подчеркивая, что вооруженные силы России предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности этих территорий.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что бойцы группировки проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются к границам Запорожской и Днепропетровской областей.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России новые возможности продвижения сразу на двух направлениях.