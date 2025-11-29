  • Новость часаПушилин сообщил о расширении буферной зоны в Днепропетровской области
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    29 ноября 2025, 21:47 • Новости дня

    Пушилин сообщил о расширении буферной зоны в Днепропетровской области

    Пушилин: Буферная зона на границе ДНР и Днепропетровской области увеличилась

    Tекст: Вера Басилая

    На границе Днепропетровской области с ДНР в южной части продолжается расширение буферной зоны, что связано с действиями группировки войск «Восток», сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что буферная зона на территории Днепропетровской области продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

    По его словам, расширение происходит на юге республики, где действует группировка войск «Восток». Пушилин также отметил, что ситуация на границе находится под постоянным наблюдением.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков комментировал необходимость создания буферных зон на границе, подчеркивая, что вооруженные силы России предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности этих территорий.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что бойцы группировки проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются к границам Запорожской и Днепропетровской областей.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России новые возможности продвижения сразу на двух направлениях.

    29 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотников, 638 ЗРК, 26 316 танков и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

    Ранее ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ, а также поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ.

    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    29 ноября 2025, 13:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    29 ноября 2025, 12:04 • Новости дня
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    29 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую, это произошло через несколько часов после того, как подал заявление об отставке и обыска в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», – написал Ермак таблоиду New York Post (NYP) в эмоциональном письме.

    Разжалованный украинский чиновник также указал, что служил Украине и был в столице страны с начала российской спецоперации. Он не стал вдаваться в подробности о том, как отправится на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. Лишь извинился, что, возможно, скоро перестанет отвечать на звонки.

    «Я не хочу создавать проблем Зеленскому; я иду на фронт <...> Меня возмущает грязь, обрушившаяся на меня, но еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – якобы написал Ермак в письме газете.

    NYP напомнила, что Зеленский уже перетасовал состав своей переговорной команды, которой поручено работать над мирным планом с США.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Также названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского. При этом эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    29 ноября 2025, 15:09 • Новости дня
    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно

    Капитан Virat сообщал властям Турции о дроновой атаке на судно

    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно
    @ denizcilikgm/X

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж танкера Virat сообщил береговым службам о взрыве, возникшем из-за атаки беспилотника, сейчас причина ЧП тщательно изучается, пишут турецкие СМИ.

    Причину происшествия с танкером Virat продолжает устанавливать турецкое министерство транспорта, пишет ТАСС.

    Министр Абдюлькадир Уралоглу рассказал журналистам, что капитан судна при обращении к береговым службам сообщил о нападении с использованием беспилотника. При этом пожара после взрыва не произошло, экипаж не затребовал эвакуации.

    Министр заявил, что пока причина ЧП изучается. После сообщения капитана о происшествии, катера береговой охраны направились сразу на место. Уралоглу добавил, что после ликвидации последствий атаки судно, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья.

    Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что атаки на танкеры в Черном море означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда и являются обычным терроризмом со стороны киевского режима.

    29 ноября 2025, 04:10 • Новости дня
    Стало известно о новой тактике ВС России в небе в зоне СВО

    Business Insider узнал о новой тактике ВС России в небе в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия пытается сбивать украинские вертолеты и другие воздушные цели в помощью беспилотников, заявил изданию подполковник ВСУ Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, бывший командир подразделения БПЛА.

    По словам Мироненко, совладать с российскими дронами сложно, так как ими управляет оператор в реальном времени.

    «Это позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе», – сказал Мироненко изданию Business Insider (BI).

    По его словам, новая тактика атаки воздушных целей дронами вблизи линии фронта не только сокращает время реакции обороняющихся, но и создает целый ряд новых проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов. Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО. Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом.

    29 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Telegraph заявила о готовности США признать за Россией новые регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская Telegraph сообщила, что американский президент Дональд Трамп направил своего посланника по вопросам мира Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву сделать прямое предложение по украинскому вопросу Владимиру Путину.

    «План по признанию территории, который нарушает дипломатические соглашения США, скорее всего, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины. Один высокопоставленный источник сообщил о том, что безразличие США к позиции Европы становится все очевиднее», – пишет Telegraph.

    Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что юридическое признание Вашингтоном Крыма и Донбасса российскими территориями станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России. Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    29 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сдаче после взрыва гранаты в блиндаже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Николай Верховец сообщил, что сдался с двумя сослуживцами после взрыва гранаты, брошенной российскими военными в их блиндаж в районе Красноармейска.

    Пленный украинский солдат Николай Верховец рассказал о своих мотивах сдаться после того, как российские военнослужащие бросили гранату в блиндаж, где он находился вместе с сослуживцами, передает РИА «Новости». Видеозапись допроса обнародовало Минобороны РФ.

    «Штурманули окоп, блиндаж наш. И мы сдались в плен. Мы сидели в окопе, в блиндаже. И подошли русские. Кинули гранату. Большой взрыв был. И мы сразу сдались в плен. А дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить нас», – заявил Верховец.

    По словам пленного, сразу после пленения он с двумя другими украинскими солдатами получил еду и воду, горячий чай и печенье. Российские военные оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. Верховец подчеркнул, что обращение с пленными было корректным.

    Кроме того, он сообщил о случаях мародерства среди украинских военных, а также рассказал, что в военкоматах можно избежать отправки на фронт за взятку, однако у него не было нужной суммы. Обучение проходило на Ровенском полигоне под руководством британских инструкторов, которые учили тактике, медицине и обращению с оружием, а украинских солдат, по словам Верховца, называли «сбродом».

    В завершение Верховец обратился к военнослужащим ВСУ с призывом: «Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо относятся к нам. Не умирайте зря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров украинской армии. Другой пленный офицер ВСУ подтвердил случаи пьянства среди личного состава. Украинские военные в состоянии алкогольного опьянения попытались пересечь границу с Польшей, но не смогли сделать это.

    29 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Волгограде пострадали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Склад строительных материалов и несколько жилых домов повреждены в Волгограде в результате атаки БПЛА утром в субботу. Два человека пострадали, сообщили в областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

    Два объекта гражданской инфраструктуры стали мишенями атаки БПЛА утром в субботу в Волгограде, передает ТАСС. Уточняется, что повреждены склад строительных материалов на улице Маршала Еременко, 47Б, а также жилые дома.

    По информации губернатора Андрея Бочарова, ПВО успешно отразили террористическую атаку беспилотников на Волгоградскую область. Глава региона сообщил, что в результате происшествия в здании склада пострадал один человек, его госпитализация не потребовалась.

    В жилом доме на улице Невской также ранения получил один человек. Ему оказали медицинскую помощь на месте, отправлять в больницу пострадавшего не понадобилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты после атаки БПЛА. Два дома в Волгоградской области получили повреждения в результате атаки беспилотников. В Волгограде пожар в многоэтажке после атаки БПЛА был потушен.

    29 ноября 2025, 16:45 • Новости дня
    Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех человек

    Слюсарь: Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область достигло четырех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до четырех – в больнице умерла 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения ночью 25 ноября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область в ночь на 25 ноября достигло четырех человек, сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. 76-летнюю женщину госпитализировали утром 25 ноября в Ростов с тяжелыми ранениями. Несмотря на усилия врачей, она скончалась ранним утром субботы.

    Семья погибшей, так же как и другие пострадавшие, получит необходимую помощь – этот вопрос находится на личном контроле главы региона. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал поддержку.

    Слюсарь подчеркнул, что сегодня Таганрог снова подвергся атаке. Пострадавших среди мирного населения нет. Ущерб еще оценивается, работы начнутся после разрешения саперов и следователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара дронов ВСУ по Таганрогу в субботу повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий.

    Жители общежития эвакуированы в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Частный дом сгорел в результате атаки.

    В городе в субботу возникло восемь возгораний из-за массированной атаки БПЛА на Таганрог.

    Напомним, при массированной атаке дронов на Таганрог и Неклиновский район Ростовской области 25 ноября погибли три человека, девять получили ранения. В Неклиновском районе 26 ноября объявили днем траура.


    29 ноября 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters узнало о намерении Рубио пропустить ключевое для Киева заседание НАТО

    Reuters узнало о намерении Рубио пропустить важное для Киева заседание НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, сообщили Reuters два американских чиновника.

    Вместо отсутствующего Рубио Вашингтон будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау, сообщил один из источников агентства Reuters.

    Информации о причинах, по которым Рубио пропустит встречу 3 декабря, нет. Вероятная неявка его на заседание произошла в тот момент, когда официальные лица США и Украины пытаются сократить разногласия по поводу плана президента Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту, а некоторые европейские дипломаты жалуются, что их исключают из процесса.

    Обычно в год проводится две официальные встречи министров иностранных дел стран НАТО, и госсекретарь США крайне редко отсутствует на них.

    Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что Рубио посещает достаточно много мероприятий.

    «Госсекретарь Рубио уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО, и было бы совершенно непрактично ожидать его присутствия на каждой встрече», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине. CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану. Госсекретарь Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров.

    29 ноября 2025, 04:25 • Новости дня
    Писатель Прилепин сообщил о службе в Добровольческом корпусе на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Писатель и общественный деятель Захар Прилепин сообщил в Telegram-канале о двухнедельном пребывании в зоне СВО, где уже приступил к выполнению задач.

    «Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку; приступил к работе. Выпадет дорожка и минута, обойду всех наших, кого потеряли ее в ту, первую, часть войны и кого потеряли уже в эту», – написал он в посте с фото, сделанном у могилы ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна с позывным Диггер.

    Прилепин добавил, что направление, на котором находится, не сообщит, а место службы – Добровольческий корпус.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции. В октябре писатель сообщал, что подписал контракт на военную службу и планирует в ноябре отправиться в зону СВО.


    29 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России продвинулись в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас
    ВС России продвинулись в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, сообщили в Минобороны.

    Продолжается зачистку Ровного в Донецкой народной республике (ДНР).

    Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.

    За минувашие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Родинского, Белицкого, Сергеевки, Светлого, Удачного, Артемовки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап, отчитались в Минобороны.

    Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Павловки, Андреевки, Новой Сечи и Варачино Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Вильчей, Терновой, Рубежным, Волчанском, Шестаково и города Харьков.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Куриловки, Новоплатоновки Харьковской области, Новоселовки, Дробышево, Яровой и Ставок ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, три артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Иванополья, Константиновки, Степановки, Платоновки, Васюковкии Берестока ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств и горючего.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Покровского Днепропетровской области, Доброполья, Варваровки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались прорваться из Димитрова.

    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске.

    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    29 ноября 2025, 12:51 • Новости дня
    Ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА на Афипском НПЗ

    На Афипском НПЗ потушили пожар после атаки дронов на предприятие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, удалось потушить спустя несколько часов, пострадавшие отсутствуют, сообщает региональный оперштаб.

    Открытое горение на Афипском НПЗ, возникшее в результате атаки беспилотника, было полностью ликвидировано, передает Оперативный штаб Краснодарского края. Там уточнили, что специалисты сделали это в 11.37 29 ноября.

    Пожар на объекте произошел ночью в субботу. МЧС локализовало огонь на площади в 250 квадратных метров. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории предприятия, говорится в сообщении штаба.

    Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Все службы завода и экстренные структуры оперативно приступили к ликвидации последствий, ущерб и причины инцидента сейчас уточняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оперштаб сообщил о пожаре на Афипском НПЗ в Северском районе после атаки беспилотников, персонал завода был эвакуирован в убежище.

    До этого обломки беспилотника вызвали пожар на Афипском НПЗ в конце сентября, пострадавших и повреждений не было.

    В мае 2023 года первый пожар из-за атаки беспилотников на Афипском НПЗ также обошелся без пострадавших.

    29 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал Новгородский» научили работать на дальности в 50 км

    Tекст: Катерина Туманова

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» научился наносить удары по цели на дальности свыше 50 км, сообщил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По его словам, катушек, позволяющих применять дрон «Князь Вандал Новгородский» на дальности свыше 50 км, не существует, но это не значит, что сценариев применения аппарата на такой дальности не существует.

    «Были разработаны различные комплексные варианты сценариев применения. К примеру, воздушный носитель на высокоскоростной радиосвязи вместе с дроном «Князь Вандал» улетает в точку запуска, носитель находится в воздухе и с него запускается дрон, который улетает в место применения», – рассказал Чадаев ТАСС

    Он уточнил, что канал управления комбинированный: используется и оптоколовонная и радиосвязь. Такой сценарий дает возможность применения дрона на большей дальности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на расстояниях до 25 км. Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, сообщал в сентябре Чадаев. Беспилотник «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне спецоперации.

